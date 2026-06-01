為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台北東區點餐糾紛！嫌八方雲集店員態度差 男怒掃牛肉麵險潑灑旁人

    2026/06/01 15:52 記者陸運鋒／台北報導
    黃男前往台北東區八方雲集購買鍋貼，認為店員態度差，竟暴怒打翻牛肉麵，險些潑灑到其他顧客。（記者陸運鋒翻攝）

    黃男前往台北東區八方雲集購買鍋貼，認為店員態度差，竟暴怒打翻牛肉麵，險些潑灑到其他顧客。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市大安區忠孝東路四段連鎖餐飲「八方雲集」，今天（1日）中午發生一起糾紛，黃姓男子點餐時認為店員態度差，進而與對方理論，甚至暴怒打翻餐點牛肉麵，險些潑灑到其他顧客，警方獲報到場將黃男帶回，依違反社會秩序維護法偵辦。

    大安警分局調查，45歲黃男今天中午12時許，前往忠孝東路四段八方雲集購買鍋貼，但就在點餐時，黃男認為29歲黃姓女店員態度不好，雙方進而發生口角爭執，過程中，黃男情緒失控怒吼，並出手將擺放在櫃檯的牛肉麵打翻，差點就噴濺到用餐顧客，民眾見狀紛紛報案。

    有網友將影片上傳至社群Threads，網友紛紛回應「坐在裡面好害怕」、「還好有玻璃擋住，不然要換新衣服了」、「就不能別打擾其他用餐人嗎」、「還好有那片玻璃護了女客人 」。

    警方指出，獲報發生到場了解，因黃男認為店員服務態度不佳發生糾紛，雙方未有肢體衝突情事，也無人員受傷，已將黃男帶回派出所查處，全案詢後依違反社會秩序維護法第68條規定，移請台北地方法院偵辦。

    警方呼籲，民眾遇有消費糾紛應理性溝通，循合法管道表達訴求，避免因情緒失控衍生違法行為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播