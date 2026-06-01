台北東區點餐糾紛！嫌八方雲集店員態度差 男怒掃牛肉麵險潑灑旁人

黃男前往台北東區八方雲集購買鍋貼，認為店員態度差，竟暴怒打翻牛肉麵，險些潑灑到其他顧客。（記者陸運鋒翻攝）

台北市大安區忠孝東路四段連鎖餐飲「八方雲集」，今天（1日）中午發生一起糾紛，黃姓男子點餐時認為店員態度差，進而與對方理論，甚至暴怒打翻餐點牛肉麵，險些潑灑到其他顧客，警方獲報到場將黃男帶回，依違反社會秩序維護法偵辦。

大安警分局調查，45歲黃男今天中午12時許，前往忠孝東路四段八方雲集購買鍋貼，但就在點餐時，黃男認為29歲黃姓女店員態度不好，雙方進而發生口角爭執，過程中，黃男情緒失控怒吼，並出手將擺放在櫃檯的牛肉麵打翻，差點就噴濺到用餐顧客，民眾見狀紛紛報案。

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有網友將影片上傳至社群Threads，網友紛紛回應「坐在裡面好害怕」、「還好有玻璃擋住，不然要換新衣服了」、「就不能別打擾其他用餐人嗎」、「還好有那片玻璃護了女客人 」。

警方指出，獲報發生到場了解，因黃男認為店員服務態度不佳發生糾紛，雙方未有肢體衝突情事，也無人員受傷，已將黃男帶回派出所查處，全案詢後依違反社會秩序維護法第68條規定，移請台北地方法院偵辦。

警方呼籲，民眾遇有消費糾紛應理性溝通，循合法管道表達訴求，避免因情緒失控衍生違法行為。

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