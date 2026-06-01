偽造美化毒癮個案訪視紀錄 台南毒防中心個管師自首獲緩刑

台南市府衛生局毒防中心一名羅姓個管師偽造美化其訪視毒藥癮個案的紀錄，台南地院依偽造文書罪判羅員10月徒刑、緩刑3年。（資料照）

台南市府衛生局毒品危害防制中心1名羅姓個案管理師並未訪視列管的21位毒藥癮個案，涉偽造不實的訪視日期、地點，記載在衛福部毒防中心公文系統裡，美化他的家訪率。經衛生局內部調查，羅員自首認罪，台南地院依公務員登載不實於準公文書罪、對羅判刑10月、緩刑3年；還可上訴。

判決指出，羅姓個管師於2025年3月底至5月底期間，並未訪視衛生局列管輔導的21名藥癮個案，他為了美化訪視率，在公文系統記載有面訪或是電訪，並在衛福部毒防中心個案服務紀錄表不實登載訪視個案的姓名、時間及地點，經衛生局內部調查後，羅員在犯罪偵查機關尚未發覺前，主動自首認罪。

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台南地檢署調查相關事證後依偽造文書罪嫌起訴羅員。台南地院審結表示，羅員觸犯公務員登載不實準公文書罪，損害毒防中心對藥癮者病情管理與評比資料的正確性，因其自首節省司法資源，有悔悟實據，依法減輕量刑，考量他沒有前科等條件，判他10月徒刑，並給予緩刑3年的改過自新機會。

不過，法官也諭知羅員須於本案判決確定日起1年內向公庫支付5萬元；並向檢察官指定的政府機構、社區或公益團體等單位提供60小時的義務勞務。

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