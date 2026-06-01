星宇地勤懷疑男友與女子往來 擅查航班資訊到機場堵人被訴

星宇航空。（資料照）

星宇航空楊姓地勤人員因質疑男友與另名女子有往來，竟利用職務之便擅查女子搭乘的航班資訊，並在她返國時刻意現身機場，事後還在網路留言自曝「我那天是特地查好妳要搭那班飛機回來我才去接機的耶」，桃園地檢署近日依違反個人資料保護法起訴楊女。

經查，楊女於2024年9月間利用職務之便，透過星宇航空系統查知女子返抵桃園機場的航班資訊後，刻意在桃園機場「堵」人，去年4月到該女子於Threads上的發文留言「我那天是特地查好妳要搭的班機我才去接機的耶」、「結果妳頭低低的不敢看我」、「我還知道是誰幫你開的票唷」，女子隨即向交通部民航局檢舉。

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楊女於警訊及偵查中均否認犯行，辯稱她執勤時碰巧看到該名女子與其同行者的全名拼音，先前她就知道兩人熟識，且IG帳號都是公開的，該名女子有在IG發布手持登機證的照片，而其同行者也有發布在熊本機場的動態，所以她才會知道兩人即將返台，所以她才想前往接機。

不過，經公司內部調查，楊女曾於2023年9月8日晚間11點11分查詢女子航班資訊，雙方也於今年3月間調解成立，女子並具狀撤回告訴表示不再追究，因個資法屬公訴罪，桃園地檢署檢察官近日仍依違反個人資料保護法將楊女起訴。

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