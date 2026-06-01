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    首頁 > 社會

    老婦上銀行要領200萬 警方揭穿詐騙集團「幽靈裝潢」圈套

    2026/06/01 14:47 記者王冠仁／台北報導
    員警向黃姓老婦勸說。（記者王冠仁翻攝）

    員警向黃姓老婦勸說。（記者王冠仁翻攝）

    住在台北市的72歲黃姓老婦，疑似落入詐騙集團圈套，她依對方所說，跑到住家附近銀行打算臨櫃提領2百萬元；行員詢問她領錢用途，她則聲稱是住家裝潢費用。不過，行員擔心有詐，通報警方；警方到場後，仔細詢問相關細節，還打給正牌的裝潢公司查證，發現她家根本沒有裝潢一事，證實她落入詐騙圈套，苦心勸說，她最終才放棄領錢。

    北市警萬華分局東園街派出所日前轄內一家銀行通報，行員聲稱有一位老婦人到銀行來要提領2百萬元，聲稱是家中裝潢費用，但行員直覺有異，請警方到場協助。

    東園街派出所警員董羽軒獲報趕往，仔細詢問這名72歲黃姓老婦，老婦依然堅稱領錢是因家裡裝潢需求，要將200萬元給裝潢公司。員警仔細詢問她裝潢公司名稱、裝修項目、裝修時間等細節，她雖然能說出裝潢公司，但經員警聯繫上該公司，該公司負責人聲稱近期根本沒有去她家裝修。

    員警研判黃姓老婦落入詐騙圈套，苦心勸說，告訴她詐騙集團都會編理由謊稱有投資管道可以穩賺不賠、因是內線交易所以帳面上不能有金流紀錄，要她提領現金交給理財專員等等，她最終才發現自己受騙，放棄領錢。

    萬華分局呼籲，假投資詐騙手法層出不窮須謹慎思考多方查證，以免落入詐騙集團陷阱。如遇疑似詐騙情事，應保持冷靜並立即撥打165或110確認無虞，以防受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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