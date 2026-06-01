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    首頁 > 社會

    彰化役男路邊停車 這原因慘噴15萬才領到車

    2026/06/01 14:41 記者顏宏駿／彰化報導
    役男的愛車被拖吊回警局，等他繳清罰單和稅金才可領車。（行政執行署彰化分署提供）

    役男的愛車被拖吊回警局，等他繳清罰單和稅金才可領車。（行政執行署彰化分署提供）

    彰化縣一名役男，路邊停車被拖吊，經聯絡家人繳了15萬元才領到車！原來役男滯欠牌照稅及交通罰鍰上百筆案件，累計金額近15萬元，行政執行署彰化分署屢次催促他繳納，役男不理，該署利用科技鎖定車子動向，日前得知他在縣轄內路邊停車，緊急通報拖吊車載回警局。役男為了領車回部隊，不得不CALL家人協助繳納罰金和稅金。

    彰化分署表示，為有效打擊此類交通罰單、稅金惡意欠繳行為，日前聯手彰化縣地方稅務局，運用「車載式車牌辨識系統」進行路段巡查，高效辨識系統瞬間鎖定欠繳罰單及稅金之義務人車輛路邊停車，隨即會同轄區員警依法實施查扣拖吊。該案的義務人正在服兵役，因放假返家急需用車，這才驚覺長期未處理交通罰鍰及稅費所衍生之法律後果。為順利領回愛車，役男家屬代為繳清所有稅捐、罰鍰欠款。目前已領車開回部隊。

    彰化分署表示，針對滯欠大額交通罰鍰或件數較多之義務人，分署將持續列為優先執行對象。除運用「金融資料調閱電子化平臺」加速查扣資金，更會擴大運用科技執法設備查扣車輛。該署強調，交通專案不僅在於徵起欠款，更重要的是建立民眾守法觀念與交通責任意識，民眾如有交通罰鍰、牌照稅或其他公法上金錢給付義務，應依法按時繳納，切勿心存僥倖，若有經濟困難應主動尋求分期繳納，以免名下財產遭查扣，得不償失。

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