1天抓6件！毒駕犯「無保請回」引民怨 彰化縣議員批法官輕縱

縣議員劉惠娟議會質詢，抨擊法官無保請回，輕縱毒駕嫌疑犯，嚴重打擊基層員警士氣。（圖擷取議會直播）

彰化地院法官對涉嫌毒駕累犯以罪證不足為由裁定「無保請回」引發檢警與社會大眾譁然，多名彰化縣議員今（1日）天在議會質詢抨擊法官輕縱嚴重打擊基層員警士氣，希望警方不要因此氣餒而消極查察，對此，警察局長陳世煌說，毒駕形同不定時炸彈，隨時會引爆，更有不確定的殺人故意，每一件毒駕案，他們會請檢察官一定要申請羈押，而且建請法院一定要從重量刑。

議會定期會總質詢，縣議員劉惠娟、劉淑芳都對警察努力執法抓毒駕卻因法官輕縱嫌疑人，關切縣內毒駕查察與快篩試劑的量能供應。劉惠娟說，員林萬年路事件檢方已提抗告，基層警察不眠不休擴大臨檢，好不容易抓到人卻被輕縱，嚴重打擊基層士氣。她質問，過去查察毒駕程序繁瑣，如今雖然有快篩，但各轄區的試劑量能到底夠不夠？議會支持警消訴訟賠償基金就是要做警方執法的後盾，請警察堅持嚴格執法。

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陳世煌表示，感謝議會與縣長支持，今年度已編列305萬元預算，其中，唾液快篩試劑預計採購2400劑，5月底已有1200劑到貨，其餘年底交貨；尿液毒品檢測試劑則有1萬3100劑，最近陸續交貨，目前量能一定夠。

陳世煌公布最新執法數據，5月23日至5月31日短短9天大執法期間，彰化縣共查獲毒駕55件，平均每天高達6件、酒駕則有113件。他說，街頭執勤對同仁而言每一次都是生死交關，警方全力支持檢方抗告，未來每一起毒駕案都會建請檢方聲押、法院重判。

除毒駕外，劉淑芳則針對現行酒駕嚴懲新制提出質詢。她說，新法對汽車酒駕罰鍰上限已提高至12萬元，10年內第2次累犯、拒測者更將面臨最高36萬元的巨額罰鍰，且會公布累犯者姓名與照片，甚至連同車成年乘客也要面臨連帶罰鍰，嚴刑峻法是為了保護大家的安全，請民眾牢記「酒後不開車、開車不喝酒」共同守護交通安全。

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縣議員劉淑芳議會拿出酒駕執法新法加嚴看板，提醒民眾守法守護交通安全。（記者張聰秋攝）

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