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    高雄街頭驚見男騎士「任我行」 警攔查4違規最高開罰近1.5萬

    2026/06/01 13:31 記者許麗娟／高雄報導
    穿著白上衣男子騎士未戴安全帽並闖紅燈等多項違規，被民眾報案危險駕駛。（民眾提供）

    穿著白上衣男子騎士未戴安全帽並闖紅燈等多項違規，被民眾報案危險駕駛。（民眾提供）

    高雄有民眾昨日下午行經三民區義華路與大昌二路口一帶，見1名未戴安全帽的男騎士，騎著機車左右搖晃，且闖紅燈、轉彎未打方向燈、未依規定車道行駛，擔心對方毒駕而報警，警方到場於建工路將人攔查，發現駕駛楊男（55歲）涉毒品案被地檢拘提，但4項違規最高可開罰1萬4900元。

    三民二分局鼎山所指出，5月31日下午3時許獲報有騎士未戴安全帽、闖紅燈等交通違規情事，警方立即派員前往查處，於建工路路旁發現該名機車騎士並上前盤查，經查楊男因毒品案，為高雄地方檢察署核發拘票之拘提對象，遂當場依法逮捕並解送歸案，不過此次查驗現場未查出毒駕。

    針對楊男騎車違規部分，未戴安全帽處500罰鍰、闖紅燈處1800至5400元罰鍰、轉彎及變換車道未使用方向燈可處1200至3600元罰鍰，以及行駛禁行機車車道可處600至1800元罰鍰，最高共可處1萬4900元，警方將依相關事證進行舉發。另楊男騎乘行為已涉及刑法公共危險罪嫌，亦將依法通知楊男到案說明。

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