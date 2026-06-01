法官頻駁毒駕聲押？ 專責檢警：光抓末端、未溯金流供應恐難見效

專責毒品案件的檢警指出，羈押屬保全程序而非懲罰手段，且多數毒駕再犯與成癮性相關，單純加重刑責恐難達長期抑制效果，偵查作為應由現場攔查延伸至通訊紀錄及金流等面向，強化溯源偵辦並切斷上游供應鏈。（本報製圖）

因應毒駕案件頻傳，法務部鼓勵各地檢署積極聲請羈押，但實務上多件聲押仍遭法院駁回。專責毒品案件的檢警對此指出，羈押屬保全程序而非懲罰手段，且多數毒駕再犯與成癮性相關，單純加重刑責恐難達長期抑制效果；若要降低發生率，偵查作為應由現場攔查進一步延伸至手機通訊、毒品交易金流等面向，強化溯源偵辦，並切斷上游供應鏈。

近期毒駕撞死民眾、衝撞員警及拒檢逃逸等案件頻傳，法務部與高檢署已研議加重刑責、提高假釋門檻及推動沒收犯罪車輛，並通令檢察官積極聲押，以強化嚇阻效果，但多件毒駕聲押遭法院駁回，引發執法與司法標準落差討論。檢警認為，羈押須依刑事訴訟法第101條之1審酌犯罪嫌疑重大、再犯風險及必要性，並非所有毒駕案件均符合要件，仍須依個案具體情節審慎判斷。

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專責毒品的資深檢察官提醒，毒駕一再發生，甚至部分個案並非首次遭查獲或移送，顯然再犯情形並不罕見，其中關鍵在於施用毒品者往往已產生成癮性依賴，受生理與心理因素交互影響，包含戒斷不適、情緒依附及長期使用後的耐受性增加，使其難以單靠意志力中止使用，進而提高反覆施用與失控駕駛風險。

該名檢察官認為，單純加重刑度未必足以達成預防效果，修法雖具一定嚇阻作用，但實際成效仍有待觀察，仍須綜合犯罪趨勢、執法作為及相關預防措施等多面向因素，方能整體評估其預防效果。

另有檢察官提到，毒駕個案多屬毒品供應鏈的末端環節，背後仍牽涉藥頭、分裝、流通網絡及特定場域交易模式。若司法偵辦與修法方向僅著眼於末端的駕駛人，而未同步切斷上游供應鏈與背後利益結構，則對個案的嚴懲恐僅如同「割韭菜」，雖能短暫壓制表面風險，卻難以打破整體犯罪結構，遑論形成長期且穩定的抑制效果。

也有刑警表示，第一線執法雖持續強化路檢與毒品快篩，但毒駕查緝多停留於現場攔查與個案移送，後續若未能有效進行溯源偵辦，容易形成「抓到個案、未動網絡」的困境。若要真正降低毒駕發生率，應同步強化跨層級偵查能力，從個案使用者延伸至通訊軟體對話、金流往來、購毒管道與上游供應鏈整體勾稽，才能逐步壓縮毒品流通空間。

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