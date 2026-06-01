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    國道3號北上大甲路段砂石車自撞 砂石波及對向車道造成5人送醫

    2026/06/01 13:00 記者歐素美／台中報導
    國道3號北向161.4公里大甲路段發生砂石車自撞車禍。（民眾提供）

    國道3號北向161.4公里大甲路段發生砂石車自撞車禍。（民眾提供）

    今天上午10時54分左右，1輛砂石車行經國道3號北向161.4公里大甲路段時，不明原因自撞內側護欄，致載運的砂石落至對向車道，致2輛汽車及1輛大貨車撞擊散落砂石，其中1輛轎車因而翻覆，造成車上4人及沙石車司機送醫，詳細車禍原因，國道警察調查釐清中。

    國道公路警察局第七公路警察大隊表示，今天上午10時54分左右，1輛砂石車行經國道3號北向161.4公里大甲路段時，突自撞內側護欄，致載運的砂石落至對向車道，佔用內側及中線車道，導致2輛轎車及1輛大貨車撞擊散落砂石，其中1輛轎車並因此翻覆，致車上4人分別被送往大甲光田及沙鹿光田醫院，砂石車駕駛則送大甲李綜合醫院救護，車禍事故共造成5人受傷送醫。

    國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲用路人，應保持充足睡眠及專注精神，如有疲倦情形，應儘速至服務區或安全處所休息後再上路，以維行車安全。

    砂石車自撞護欄，掉落的砂石波及對向車輛，造成轎車受損。（民眾提供）

    砂石車自撞護欄，掉落的砂石波及對向車輛，造成轎車受損。（民眾提供）

    國道3號北向161.4公里大甲路段發生砂石車自撞車禍。（民眾提供）

    國道3號北向161.4公里大甲路段發生砂石車自撞車禍。（民眾提供）

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