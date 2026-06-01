愛到卡慘死！警破天道盟背景詐團 女車手愛上機房男領千萬慘遭羈押

刑事局偵查第六大隊破獲假投資詐騙案，去年至今發動5波搜索，查扣手機、電腦主機等贓證物。（記者陳建志翻攝）

台中一位民眾去年誤信詐騙投資網站，被騙2500多萬，刑事警察局偵查第六大隊得知後組成專案小組，追查後發現在花蓮有天道盟背景的吳姓主嫌（33歲）為控盤首腦，與境外機房對接，指揮國內車手面交，從去年9月至今年5月共發動5波搜索，逮捕吳男、機房首腦洪女等18人，其中一名楊姓女子（26歲）從交友網站與機房王姓男子（28）交往被吸收當車手，共面交提領1千多萬慘遭羈押。

刑事局偵查第六大隊第二隊去年8月分析165資料庫被害案件，發現台中有民眾從臉書看到保證獲利的投資訊息，加入LINE暱稱「七夕竹」投資群組，並至「富存投顧」的假投資網站註冊，有人因此被騙2500多萬，立即於台中市警局第四分局組成專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

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警方進行蒐證時，發現具有天道盟太陽會背景的吳姓主嫌（33歲）為控盤首腦，與在柬埔寨的境外詐欺機房對口接洽，指揮國內相關成員擔任收水、掮客及車手等角色，將詐騙贓款繳交給詐團上游。

檢警從去年9月到今年5月共發動5波搜索，前往新北市、高雄市、花蓮縣等地逮捕吳姓主嫌和洪姓（28歲）機房女首腦與收水、掮客、車手、機房機手等共18人到案，並查扣現金6萬5000元、手機30支、電腦主機、網路電話機、民眾個資1批及教戰手冊等贓證物，清查發現共有14名被害人被騙4千多萬。

警方並發現，一名楊姓女車手，從網路交友認識在機房的王姓男子（28歲），兩人交往後楊女竟被吸收擔任面交車手，前後共出面取款4次騙走1千多萬，被捕後慘被羈押，全案檢方依違反詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌偵辦中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

刑事局偵查第六大隊破獲假投資詐騙案，去年至今發動5波搜索，查獲機房等犯案據點。（記者陳建志翻攝）

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