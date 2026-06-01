為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    曾摸女警臀部緩起訴 再犯假藉問路摸女警大腿判拘45天

    2026/06/01 13:31 記者王定傳／新北報導
    陳姓男子去年5月在新北市三重區假藉問路，靠近一名執行交通崗勤務的女警，趁她毫無防備之際，伸手觸摸她的大腿外側。（情境圖）

    陳姓男子去年5月在新北市三重區假藉問路，靠近一名執行交通崗勤務的女警，趁她毫無防備之際，伸手觸摸她的大腿外側。（情境圖）

    曾摸女警臀部被告，事後雖獲緩起訴的陳姓男子，不知悔改，於去年5月20日早上8時許在新北市三重區假藉問路，靠近一名執行交通崗勤務的女警，趁她毫無防備之際，伸手觸摸她的大腿外側，新北地院審理後依違反性騷擾防治法判處陳男拘役45天，得易科罰金45000元，可上訴。

    檢警調查，當日早上8時42分，陳男在三重中正南路與同安街口前，見女警站立於騎樓前，竟假藉問路靠近女警，並趁她毫無防備之際，伸手觸摸女警大腿外側，旋即逃離現場。

    偵辦時，陳男否認犯行，檢方依被害者指述並勘驗監視錄影畫面，確認陳男站在女警身旁時，刻意伸手觸摸她的大腿事實，並以他曾對值勤中女性員警為性騷擾犯行，經緩起訴處分，於緩起訴期間再犯，顯然對刑罰反應力薄弱，且漠視公權力及女性身體自主權，又於偵查中矢口否認犯行，犯後態度不佳，建請從重量刑。

    法官審理認為，大腿外側非我國一般正常禮儀下所得任意撫摸、碰觸的身體部位，且在親密行為中不乏觸碰他人大腿，以示挑逗、調戲之意，若未經本人同意而刻意就該部位為帶有性暗示的不當碰觸，足以引起本人嫌惡之感，且兩人素不相識，並無特殊情誼，陳男趁女警執行公務、不及抗拒之時，伸手短暫性碰觸她的大腿外側，顯已超出分際，非屬陌生異性間的正常互動，已可認是有性騷擾意圖。

    法官斥責陳男為了逞一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，趁女警不及抗拒之際犯案，犯後初先否認犯行，並辯稱：「我是要問路，是女警靠近我才不小心碰到」等語，之後才坦認犯行，且未和解或賠償損失，加上他之前因碰觸女警臀部，經調查後獲緩起訴，因此判處拘役45天。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播