女通緝犯駕車忘記開大燈被警揪出毒駕還持毒 裁定羈押

基隆地方法院裁定游女羈押。（記者吳昇儒攝）

50歲游姓女子昨日凌晨2時許，駕駛小貨車行經基隆市和平橋頭時，因忘記開啟大燈，被警方當場攔下盤查。員警查詢後，發現游女竟是毒品通緝犯。游女自知難逃法網，拿出依托咪酯煙彈，另一旁的陶姓男子也交出安非他命吸食器。警方對游女進行毒品唾液快篩，結果呈現陽性，依公共危險等罪移送法辦。檢察官偵訊後向法院聲請羈押獲准。

檢警調查，游女本身因涉及毒品案件目前仍被通緝中，昨日凌晨，因駕駛小貨車忘記開大燈，行經和平橋頭時，被巡邏的和一路派出所員警發現，將其攔下盤查。車內當時除了游女外，副駕駛座另還有一名陶姓男子。

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警方詢問游女有無持有違禁物品後，她則主動交付依托咪酯煙彈，並稱毒品是同車的陶男無償提供。警方隨後又在游女背包內，起出安非他命、依托咪酯煙彈6顆及煙油、粉末一包等毒品。陶男見狀趕緊交出身上的安非他命吸食器及電子磅秤。

警方對游女施行毒品唾液快篩，結果顯示K他命、安非他命及嗎啡均呈陽性反應，且未通過觀測紀錄表。警方並依規定採集其尿液送驗，全案依毒品危害防制條例、公共危險罪及毒品通緝案件移送偵辦。

基隆地檢署檢察官複訊認為，游女有多項毒品前科，仍毒駕上路，漠視施用毒品後駕車的危害性，且有反覆實施之虞；此外，游女為通緝犯故有逃亡之虞，依法向法院聲請預防性羈押。基隆地方法院開庭審理後，裁定羈押。

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