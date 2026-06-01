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    婦駕車遇大型拖車換車道衝入田中 找回車內數萬元才肯就醫

    2026/06/01 13:13 記者劉人瑋／台東報導
    婦人清點現金，所有人紛紛轉頭。（記者劉人瑋攝）

    婦人清點現金，所有人紛紛轉頭。（記者劉人瑋攝）

    今早11時左右，台東市臨海路、重慶路交叉口發生車禍意外，年約50歲林姓婦人駕駛自小客在北上車道，遇到前方大型拖車從內側車道切入外側，急踩煞車又左打方向盤，卻衝入對向車道外的田中，但即使救護隊員到場如何勸，滿身傷的婦人就是不肯就醫，還讓警方幫忙在車上搜半天，原來是惦記車內一包數萬元現金。

    一身傷的林婦則坐在煞車痕的終點，大批救難人員與救護隊員到場時，她已從車中自行脫困，林婦從左額到左腳都有大面積血腫，車禍現場看來嚴重，但林婦幸無大礙，目前已後送醫院。

    拖車駕駛說，自己本要從內側車道切到外側，見後方小客行駛甚快，可能因此來不及超車才衝入對向車道以避免撞擊自車車尾。詳細肇事原因仍待警方釐清。

    翻在田內的自小客，車頭、車側也全毀，但林婦卻不願離去，直表示需要車內的背包與保險卡，雖警消怎麼勸她「不要管身外之物，反正你現在除了證件什麼也不需要、管不了」。在婦人堅持下，警方跳入田中努力的在車內翻找，最終找到婦人口中的背包，但婦人一取得包包就是打開、清點現金，警消見狀紛紛轉過頭。直到清點完數萬元現金，婦人才安心上車就醫。

    婦人堅持要取走車內物品。（記者劉人瑋攝）

    婦人堅持要取走車內物品。（記者劉人瑋攝）

    地上留下跨越車道的煞車痕。（記者劉人瑋攝）

    地上留下跨越車道的煞車痕。（記者劉人瑋攝）

    婦人堅持要取走車內物品。（記者劉人瑋攝）

    婦人堅持要取走車內物品。（記者劉人瑋攝）

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