新北消防局「職業安全衛生室」揭牌 讓消防員平安回家

新北市政府今天為消防局「職業安全衛生室」揭牌，新北市副市長朱惕之主持揭牌儀式；圖為新任主任林世明簡報業務。（記者吳仁捷翻攝）

新北市擁有全國最多人口，守護市民安全，仰賴消防員等救災人員的犧牲奉獻，為落實消防職安制，新北市政府今天為消防局「職業安全衛生室」揭牌，新北市副市長朱惕之主持揭牌儀式，象徵新北消防職業安全衛生工作正式邁向「專責化、制度化」的新階段，這也是六都中，最早成立職安室的消防單位，不僅象徵守護消防，職安領航，更落實消防單位讓高危勞的消防員平安回家的決心。

消防工作長期處於高風險環境，無論火災搶救、緊急救護、山域搜救、水域救援等勤務，消防人員皆肩負高度風險與壓力；尤其近年重大災害事件引發社會對消防職安議題高度關注，加上消防法職安專章正式入法，促使消防職業安全衛生制度更加完善，因此成立「職業安全衛生室」，統籌推動消防人員安全與健康管理工作，期能讓每位同仁都能「平安出勤、安全返隊」。

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新北市消防局今天在局本部四樓，為職業安全衛生室，首任主任由基層出身，總在大型災害演習擔任司儀的林世明陞任，包括副市長朱惕之、局長陳崇岳、副局長陳國忠、蔡武忠、副總隊長吳濟勇等人到場見證；朱惕之表示，消防工作具備高風險、高難度與高壓力的特殊性質，市政府期許消防局透過組織化與制度化管理，由專職人員深耕職安領域。

陳崇岳表示，賦予新北消防職業安全衛生室三個重要的使命：第一、落實所有消防工作的職安；第二、強化消防人員的心理健康及專業心理輔導；第三、優化裝備及廳舍環境；期盼將風險防範提升至組織層級，全力守護新北消防同仁的身心健康。

陳崇岳說，對於消防局救災救護指揮中心積極導入AI智慧化系統表達肯定，包含運用多國語言LLM模型與智慧通報技術，縮短救護報案的反應時間。朱副市長強調，透過制度健全與科技輔助的雙軌並進，市府將作為消防弟兄最堅實的後盾，共同打造新北市成為安居樂業的城市。

新北消防局職安室主任林世明說，職業安全衛生室的成立，代表新北消防職安治理正式邁入新階段，未來將以「守護消防、職安領航」為核心理念，從勤務安全、駐地安全及身心健康三大面向持續精進，推動職安教室建置、消防衣乾燥室配置、完善廳舍防護區劃、勤前健康監測制度化及風險因子滾動修正等五大工作重點，持續打造更安全的消防工作環境，也感謝台北科技大學黃中和主任及國防醫學大學邱于容副教授在本局職安工作推動方面的合作與協助。

新北市政府今天為消防局「職業安全衛生室」揭牌，包括副市長朱惕之（中）、局長陳崇岳（右4）、副局長陳國忠、蔡武忠、義消副總隊長吳濟勇及首任主任林世明（右1）等人共同揭牌。（記者吳仁捷翻攝）

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