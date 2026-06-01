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    首頁 > 社會

    鹿港毒駕男撞死婦人 依殺人罪起訴

    2026/06/01 12:46 記者顏宏駿／彰化報導
    陳男開小貨車撞死婦人，依殺人罪起訴。（民眾提供）

    陳男開小貨車撞死婦人，依殺人罪起訴。（民眾提供）

    彰化縣鹿港鎮現年60歲的菜販陳春木，今年4月3日在家施用安非他命後，毒駕闖紅燈躲警攔查，追撞前方騎機車的施姓婦人，見婦人倒地後還冷血輾過其身體加速逃逸。該案經彰化地檢署偵查終結，檢察官認為陳男有殺人的不確定故意，今天依殺人、毒駕公共危險罪將陳男起訴，並建請法官分論併罰，以加重其刑。

    陳春木是一名菜販，今年4月3日批了一批青蔥到鹿港早市販賣，先在家施用安非他命毒品，上午11時許賣完後駕駛小貨車離開，行經鹿港鎮中山路、博愛路口時闖紅燈，巡邏警車發現後鳴笛攔停，陳男不理會，加速逃逸，行經泉州街口時，衝撞前方騎機車的75歲施姓婦人。陳男不但未停車，還輾過施婦肇事逃逸，5小時後落網。

    警方同日下午逮捕陳嫌，經檢察官核發強制採尿同意書採集尿液送驗後，檢出陳男安非他命濃度達0.598ug/mL（換算為598ng/mL）、甲基安非他命濃度值5.755ug/mL（換算為5755ng/mL）陽性反應，均已達行政院所公告之品項及濃度值以上。

    彰化地檢署檢察官張宜群認為，陳男見被害人已倒地在其車輛前方，竟基於殺人之未必故意（間接故意）加速輾越被害人之身體後駛離，導致被害人因傷重不治，已涉犯刑法第185條之3第1項第3款不能安全駕駛動力交通工具及同法第271條第1項殺人等罪嫌，提起公訴，並請求法院將被告2行為分論併罰之。

    彰化地檢署強調，將針對毒駕案件從嚴速辦與聲請預防性羈押，從重求刑與嚴格審核易科罰金、積極上訴等面向，多管齊下，落實台灣高等檢察署「全國毒駕專案」執法方針，結合警察機關強力查緝毒駕，對於漠視公共安全之毒駕行為，必依法從嚴從重追訴，絕不寬貸，以期杜絕毒駕風氣漫延，守護國人生命財產安全。

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