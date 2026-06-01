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    網友稱竹市站前廣場網友裸身且偷竊 警：5/26拘提到案後聲押獲准

    2026/06/01 12:13 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市有網友在臉書社群「新竹爆料公社」發文稱站前下沉式廣場有裸半身街友竊取他人財物。（擷取自網路貼文）

    新竹市有網友在臉書社群「新竹爆料公社」發文稱站前下沉式廣場有裸半身街友竊取他人財物。（擷取自網路貼文）

    有網友在臉書社群「新竹爆料公社」發文「小心新竹市火車站對面的下層式廣場，有一位應該是遊民，躺在地上，上半身全裸男，家當有翹棍，你的有價物放在地上沒注意，就會被他幹走」，由於竹市近期常有街友疑似騷擾店家及滋事，已引起市民反感，加上這名男子經常裸上身出現在站前廣場，擔憂街友已成竹市治安隱憂與死角。警方指出，經查，這名57歲劉姓男子因涉嫌竊盜案件，5月26日已由東門派出所員警依法拘提到案，經檢方複訊後向法院聲押獲准。

    市府社會處表示，針對這名受輔導的對象，已多次會同警政派出所及養工處關懷與勸導，提醒其注意自身穿著及行為舉止，後續會持續進行關懷訪視及輔導勸導，協助其改善。

    網友及市民近期在各網路社群發文提及竹市街友問題嚴重，除有街友會影響店家做生意，甚至會報復或騷擾客人，讓店家不堪其擾，更擔心街友成市區及治安隱憂。

    記者昨天前往站前廣場及護城河和站前地下道，確實看到有街友不是躺在地上，就是在站前地下道擺個碗盆乞討，甚至躺睡在護城河周邊，街友分散盤據市區各角落。

    網友發文提到，有名街友經常裸上半身躺在竹市站前廣場附近，且會趁人不注意竊取他人財物。對此，警方表示，劉姓男子因涉嫌竊盜案件，東門所員警5月26日已依法拘提到案，且經檢察官複訊後，已向法院聲請羈押獲准。

    新竹市站前廣場有裸半身街友竊取他人財物，民怨成治安隱憂。警方回應已將該男子拘提到案並移送檢方聲押獲准。圖為竹市站前下沉式廣場，非事件當事人。（記者洪美秀攝）

    新竹市站前廣場有裸半身街友竊取他人財物，民怨成治安隱憂。警方回應已將該男子拘提到案並移送檢方聲押獲准。圖為竹市站前下沉式廣場，非事件當事人。（記者洪美秀攝）

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