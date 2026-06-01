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    7旬嬤網戀「星國富商」被騙23.8萬贖金 警逮車手才驚醒攏是假

    2026/06/01 11:35 記者陳文嬋／高雄報導
    警方逮獲洪姓車手。（民眾提供）

    警方逮獲洪姓車手。（民眾提供）

    高雄市7旬于姓阿嬤網戀一名自稱「新加坡富商」男子，對方誆騙要來台與她廝守，包裹卡海關又稱人遭扣押，阿嬤沒見到人匯款「贖金」23.8萬元，準備再匯款30萬元，才驚覺被騙與警方聯手，將計就計逮獲洪姓車手，警訊後將他依詐欺、洗錢防制法移送法辦。

    高雄警方今表示，72歲于姓阿嬤喪偶，網路交友認識自稱「新加坡富商」男子，對方每日噓寒問暖、甜言蜜語不斷，雙方互動熱絡，阿嬤期待對方來台見面，不料對方先以「包裹卡海關」為由，要求阿嬤支付3.8萬元稅金，又謊稱人被海關遭扣押，急需「贖金」20萬元。

    阿嬤為愛沖昏頭，向胞妹借錢23.8萬元，二度面交給對方，不料對方仍要求再交付「贖金」30萬元，稱「親愛的，我真的不想去坐牢，你幫我一下，我在台灣只認識你，我出去之後，會還錢給你，肯定不會辜負你」。

    阿嬤心急如焚，準備再面交30萬元，飛奔鳳山警分局新甲所，求助警方幫忙救人，不料警方一聽驚覺阿嬤被騙，趕緊告知阿嬤遇到愛情詐騙，與阿嬤合作將計就計，雙方約在鳳山區新甲路面交取款。

    警方27日晚間於鳳山區新甲路部署警力監控，49歲洪姓車手現身取款之際，上前逮人，查扣洪男手機1支、入職合約書1張及收據2張，警訊後將洪男依詐欺罪及違反洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。

    對方謊稱被海關扣押，誆騙不會辜負阿嬤。（民眾提供）

    對方謊稱被海關扣押，誆騙不會辜負阿嬤。（民眾提供）

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