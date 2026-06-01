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    取得關鍵畫面！彰化婦摔成骨折 市公所被判賠46.4萬

    2026/06/01 11:17 記者顏宏駿／彰化報導
    曾女步行受傷的人行道路段，目前均已修建完工。（翻攝自GOOGLE EARTH）

    曾女步行受傷的人行道路段，目前均已修建完工。（翻攝自GOOGLE EARTH）

    彰化縣曾女2023年9月間步行彰化市旭光西路人行道，踩到凹陷不平的地磚跌倒受傷，造成腳踝骨折、腳掌骨骨折，經手術及復健治療後恢復。她認為彰化市公所管理人行道未善盡維護責任，取得路口監視器畫面，證明人行道地磚凹陷才導致她受傷，到法院要求賠償58萬餘元。該案經彰化地方法院審理，認定彰化市公所確有管理欠缺，應賠償曾女46萬4154元。

    曾女在案發當天為了到停車場取車，與丈夫步行經過旭光西路的人行道，因地磚凹陷不平而跌倒受傷，經送往醫院檢查，確定左側外踝骨折、左側第五腳掌骨骨折，後續更併發複雜性局部疼痛症候群，需接受手術治療。

    曾女取得路口監視器畫面，拍下她受傷過程，證明人行道地磚明顯凹陷，導致她跌倒受傷。她要求市公所賠償其醫療費（31.5萬）、看護費（11.7萬）、交通費（0.88萬）、工作損失（3.2萬）及精神慰撫金（10萬）等，共58萬餘元。

    法院認為原告傷勢嚴重，手術後長期復健，精神痛苦明顯，認定10萬元精神慰撫金金額適當。

    市公所與縣府互推責任，法院認定市公所為管理機關，法官指出，事發當天天氣晴朗、視線良好，原告行經該處若多加注意，應可發現地磚凹陷，因此原告自身也有過失，比例認定為20%。彰化市公所管理欠缺原因力較強，負80%責任。經計算後，原告可獲賠46萬4154元。

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