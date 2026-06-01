2男偷竊冷氣室外機！清水警速緝獲再嚴辦「毒駕」

清水警分局在沙鹿區緝獲何嫌（站中者）。（民眾提供）

台中市清水警分局破獲一起連續冷氣竊盜案！警方不僅跨縣市逮捕何男、沈男兩名犯嫌，當場查扣二級毒品安非他命與危害社會甚鉅的「喪屍煙彈」（依托咪酯），查緝過程，並發現沈男涉嫌毒駕，依法嚴辦。

清水警分局於5月25日接獲沙鹿區民眾報案，稱其冷氣室外機遭竊，警方隨即成立專案小組展開調查，經調閱周邊監視器比對，發現何男、沈男2嫌為掩人耳目，竟駕駛懸掛他人車牌的小貨車，在沙鹿、梧棲一帶竊取冷氣室外機共3部，價值共約10萬元。

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警水警分局專案小組蒐證齊備後，向台中地方法院聲請搜索票，在5月29日先於沙鹿區緝獲何嫌（45歲），再於彰化縣福興鄉攔截並逮捕正駕車的沈嫌（50歲），並當場查扣安非他命、依托咪酯煙彈、吸食器及作案工具等，沈嫌經毒品唾液檢測，結果呈現毒品陽性反應，證實其涉嫌毒駕，嚴重危害公眾安全，全案依竊盜、毒品危害防制條例及公共危險（毒駕）等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

清水警分局長鄭鴻文表示，警方將持續查緝各類民生竊盜案件，並結合巡邏、守望等勤務強化防竊措施；另外毒駕行為嚴重威脅市民的生命、財產安全，警方將落實「毒、酒駕零容忍」的執法決心，積極打擊毒品犯罪，呼籲大眾切勿心存僥倖、以身試法。

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沈男（蹲者）毒駕被查獲。（民眾提供）

何男、沈男兩人作案工具。（民眾提供）

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