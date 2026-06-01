台南偏僻簡陋平房藏賭場 警攻堅逮24人法辦

南市三分局警方在安南區公學路一段一處簡陋的鐵皮平房內破獲天九牌職業賭場。（民眾提供）

台南市安南區公學路一段1處偏僻的簡陋鐵皮屋暗藏職業賭場，南市第三警分局昨天下午攻堅，破獲以天九牌聚賭的賭場，逮獲場主沈姓男子與23名男女賭客，今天依賭博罪將沈男移送檢方偵辦，23名賭客則依社維法裁罰。

警方獲報安南區這處平房民宅近期常有不明外來人士進出，門前經常停放大量機車，疑似有集體聚賭情事。分局組成專案小組展開蒐證，經多日埋伏確認賭場藏身鐵皮屋民宅內。

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警方專案小組研判賭場假日賭客較多，經由檢方向法院聲請搜索票，昨天下午見時機成熟，以優勢警力到場攻堅，警方迅速包圍平房出入口、控制現場，查獲70歲的場主沈男及在場聚賭的賭客23人，查扣天九紙牌1副、骰子3顆與賭資1萬3500元。

23名男女賭客，年齡從30多歲到60多歲都有，多是在地人士，也有一些外來客。第三分局分局長陳盈菖表示，賭博常為犯罪淵藪，為維護社會善良風俗，警方清剿賭場絕不手軟，呼籲民眾切勿心存僥倖、以身試法。

南市三分局警方在安南區公學路一段一處簡陋的鐵皮平房內破獲天九牌職業賭場，逮捕場主與賭客共二十四人。（民眾提供）

南市三分局警方在安南區公學路一段一處簡陋的鐵皮平房內破獲天九牌職業賭場，起獲賭具與賭資。（民眾提供）

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