塭仔圳重劃區相約競速 開跑前被新莊警強勢攔檢6車17人

新莊警分局接獲情資，飆車族將於今天凌晨在溫仔圳重劃區內車聚，新莊警方預前部署，在開跑前攔查6車17人，將駕駛帶回管束，依法查證身分、對違規開罰、轉報強制驗車。（記者吳仁捷翻攝）

新莊警分局今日凌晨掌握飆車族相約塭仔圳重劃區內車聚情資，防堵危險駕車、毒駕及深夜噪音擾民情事，立即調集5個派出所，啟動區域聯防機制，編排勤務防飆，在新莊區莊泰路與領航路口發現車輛集結，在飆車開跑前強勢攔檢，查獲6車17人，當場開罰，將駕駛帶回保護管束，避免危害路人，對於現場製造噪音部分，除依違反社維法送辦，也通報監理單位強制驗車，約制飆車歪風。

新莊警分局透露，警方接獲情資，駕駛改裝車的份子今天凌晨3時相約塭仔圳重劃區車聚，警方到重劃區守望，發現新莊區莊泰路與領航路口多車集結行駛，隨即通報優勢警力執行攔查，現場共攔獲改裝誇張尾翼、拔除消音管的5部轎車、1部重型機車，盤查駕駛及乘客共17人。

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據了解，由於相關車輛及人員疑聚集危險駕車之虞，警方依警察職權行使法相關規定，逐一查證身分及管束、扣車、強制驗車等必要處置，並針對現場涉及製造噪音妨害公眾安寧情事，依社會秩序維護法予以裁處。

新莊警分局長陳保緒表示，危險駕車容易造成重大交通事故，深夜競速、蛇行及製造高分貝噪音等行為，更嚴重影響周邊居民生活品質與公共安寧，今天透過情資整合分析及區域聯防機制，針對轄內易聚集及重要路段加強巡查、守望及攔查作為，成功於疑似危險駕車行為發生前即時介入，有效防止危害擴大，警方主動防制、即時處置，強化執法效能，讓民眾得以安居。

新莊警分局接獲情資，飆車族將於今天凌晨在溫仔圳重劃區內車聚，新莊警方預前部署，在開跑前攔查6車17人，將駕駛帶回管束，依法查證身分、對違規開罰、轉報強制驗車。（記者吳仁捷翻攝）

新莊警分局接獲情資，飆車族將於今天凌晨在溫仔圳重劃區內車聚，新莊警方預前部署，在開跑前攔查6車17人，將駕駛帶回管束，依法查證身分、對違規開罰、轉報強制驗車。（記者吳仁捷翻攝）

新莊警分局接獲情資，飆車族將於今天凌晨在溫仔圳重劃區內車聚，新莊警方預前部署，在開跑前攔查6車17人，將駕駛帶回管束，依法查證身分、對違規開罰、轉報強制驗車。（記者吳仁捷翻攝）

新莊警分局接獲情資，飆車族將於今天凌晨在溫仔圳重劃區內車聚，新莊警方預前部署，在開跑前攔查6車17人，將駕駛帶回管束，依法查證身分、對違規開罰、轉報強制驗車。（記者吳仁捷翻攝）

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