吸塵器、咖啡機也要貪！前駐關島處長涉吞425萬起訴 手機日誌成鐵證

陳盈連（右4）接受關島議會頒發決議文。（資料照）

外交部前駐關島辦事處處長陳盈連，涉嫌長達15年詐領房租補助逾343萬元，另虛報交際費、冒用親友充當外交賓客詐領37萬餘元，並將公務採購的iPhone、iPad、吸塵器及咖啡機等財物占為己有，涉案金額逾425萬元。台北地檢署偵結後，依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物、侵占公有財物，以及詐欺取財、行使公務員登載不實文書等罪嫌起訴。

本案最初由週刊踢爆後，外交部主動發掘異常後移送偵辦，並由北檢檢察官高文政指揮調查局台北市調查處、外交部政風處共同調查。檢調查扣陳盈連手機後，發現其長年保有撰寫日誌習慣，幾乎每日均記錄工作及生活事項，內容鉅細靡遺，相關日誌內容與扣案單據、請款資料相互勾稽，成為釐清案情的重要佐證之一。

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起訴書指出，陳盈連早於2001年間在駐地洛杉磯購置自有住宅，明知依法僅能按月請領較低額度的自有住宅房租補助，卻自2001年至2016年間持續填報不實資料，向外交部申請較高額房租補助，累計溢領逾10萬4千美元（約新台幣343萬餘元）。

檢方調查，陳盈連於擔任駐關島辦事處首任處長期間，涉嫌將私人購物單據佯裝為公務採購單據辦理核銷，詐得約4180美元公款；另將以開辦費購置的iPhone手機、iPad Pro、吸塵器及咖啡機等公有財物占為己有，侵占財物價值約1萬476美元（約新台幣32萬餘元）。

檢方另查出，陳盈連於2020年至2024年間，多次持私人聚餐收據申報外交及僑務接待費用，甚至虛列與會賓客名單，藉此詐領逾1萬1300美元交際費（約新台幣37萬餘元）。據悉，相關名單中多為旅居美國僑胞遭冒名列冊，其中不少是陳盈連親屬或妻子，但實際上並未出席活動，藉此營造辦理外交及僑務接待的假象。

檢調追查發現，駐關島辦事處於2022、2023年間並未實際辦理國有財產盤點，但陳盈連與秘書盧啟章、職員黃嘉郁仍共同製作不實財產盤點檢核表，虛偽記載已完成盤點且帳物相符，足以影響外交部對國有財產管理的正確性。

檢方認定，陳盈連涉犯利用職務機會詐取財物、侵占公有財物、詐欺取財及行使公務員登載不實文書等罪嫌，依法提起公訴；盧啟章涉犯行使公務員登載不實公文書罪嫌遭起訴；黃嘉郁則因涉案情節較輕，聲請法院簡易判決處刑。

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