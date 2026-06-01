偏鄉一樣不容毒駕！ 和平警分局三所長攔檢毒犯送辦

和平警分局查獲林男毒駕，當場逮捕。（民眾提供）

林姓男子駕車行經台中市和平區台8線東關路三段，恰逢和平警分局執行取締酒（毒）駕專案路檢勤務，天輪、和平及谷關派出所3所聯合執行，警方見林男車行緩慢有異，隨即將車攔下，聞到車內散發濃厚毒品氣味，喝令林男下車盤查，當場查扣毒品咖啡包4包等證物，並實施唾液快篩呈毒品陽性反應，立即依公共危險毒後駕車現行犯逮捕，移送地檢署偵辦。

和平警分局於5月16日晚間在和平區台8線東關路三段執行取締酒（毒）駕專案路檢勤務，發現一輛轎車行駛緩慢，天輪派出所所長許哲維心覺有異，立即攔下車輛，聞到車內散發濃厚毒品氣味，要求車內駕駛林姓男子（42歲）下車，但林男拒絕配合。

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和平派出所所長蔣孟霖目視車內杯架有疑似毒品吸食器具，谷關派出所所長方鴻儒隨即喝令林男下車接受盤查，當場查扣毒品咖啡包4包等證物，並實施唾液快篩呈毒品陽性反應，依公共危險毒後駕車現行犯逮捕移送地檢署偵辦。

和平警分局指出，毒駕零容忍，不會因為偏鄉地區吸毒就不會被抓，和平警分局嚴密部署掃毒專案，只要駕駛人出現毒駕癥候，警方進行「唾液快篩」檢測呈現陽性反應，員警即可依刑事訴訟法現行犯當場逮捕。

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和平警分局執行取締酒（毒）駕專案理路檢勤務。（民眾提供）

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