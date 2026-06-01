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    首頁 > 社會

    21年前性侵國小女童 逆轉判免訴檢翻案成功

    2026/06/01 06:38 記者鮑建信／高雄報導
    情境照

    情境照

    高市曾姓男子被控21年前，涉嫌性侵房東就讀國小的女兒，1、2審均判刑8年半，經撤銷發回後，高等法院高雄分院更審發現追訴時效逾期，大逆轉改判免訴，高檢署高雄分署不服上訴，最高法院認為仍有疑點未釐清，又撤銷發回。

    據了解，21年前，被告曾男在北高雄某租屋處經營檳榔攤，因而認識房東女兒小雪（化名）後，自她就讀國小1年級起至6年級，涉嫌恫稱如不聽話，會對其家人不利、要警察來抓她等語，涉嫌多次性侵得逞。

    小雪長大後，覺得自己骯髒、沒有價值，不應該活著，經過17次的心理諮商後，仍然無法完全擺脫陰影，仍於2020年2月間，告訴丈夫阿國（化名）並報警。

    曾男指稱，阿國到他家提及性侵其妻並要求搬走，但因其剛睡醒，一陣錯愕，無法反應，又因其早有結束營業想法，不想把事情鬧大，才順著對方的話，答應搬離住處，不知道有錄音，否認犯行。

    1、2審依妨害性自主罪，判處曾男有期徒刑8年6月，但被最高法院撤銷發回重新審理，高雄高分院更1審調查，赫然發現追訴時效消滅，改判免訴後，檢方不服上訴，最高法院認為時效計算起點有疑慮，又撤銷發回。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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