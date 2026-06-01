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    首頁 > 社會

    新北三峽火災消防破門救出1人 搜救赫見1人葬身火窟

    2026/06/01 06:37 記者吳仁捷／新北報導
    新北市三峽大埔一棟平房上月31日深夜傳出火災，消防平安救出一人，但人命搜救時，發現一人葬身火窟，起火原因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽大埔一棟平房上月31日深夜傳出火災，消防平安救出一人，但人命搜救時，發現一人葬身火窟，起火原因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽一處平房深夜驚傳祝融，消防獲報到場，發現竄出火勢，緊急破門，鄰居指稱該戶平日居住3人，疑3人受困，消防先救出一名60餘歲男子，意識清醒，持續人命搜救，發現室內另名男子明顯死亡，持續清查第三名受困者之際，隨後疑似受困女子外出，確認屋內僅兩人，至於起火原因，因起火房間燃燒嚴重，不排除電氣因素、遺留火種等可能性，仍待火調人員調查釐清。

    新北市119於31日深夜11時18分獲報，三峽區大埔路1間平房失火，消防到場發現竄出火勢，立即以切割器破門入室搶救，關係人鄰居指稱，起火處居住六十餘歲的兩男一女，疑三人受困。

    搜救小組先救出一名60餘歲男子，意識清醒，無外傷，另發現1人明顯死亡，身分待查，明顯死亡未送醫，持續搜尋疑似受困的第三名住戶，隨後釐清外出不在家，晚間11時42分火勢控制，11時56分火勢撲滅，燃燒面積約15平方公尺，起火原因待查。

    新北市三峽大埔一棟平房上月31日深夜傳出火災，消防平安救出一人，但人命搜救時，發現一人葬身火窟，起火原因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽大埔一棟平房上月31日深夜傳出火災，消防平安救出一人，但人命搜救時，發現一人葬身火窟，起火原因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽大埔一棟平房上月31日深夜傳出火災，消防平安救出一人，但人命搜救時，發現一人葬身火窟，起火原因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽大埔一棟平房上月31日深夜傳出火災，消防平安救出一人，但人命搜救時，發現一人葬身火窟，起火原因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

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