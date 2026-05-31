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    做打火弟兄最強後盾！周勝考媒合海山獅子會捐災情勘查車

    2026/05/31 20:42 記者賴筱桐／新北報導
    新北市議員周勝考媒合海山獅子會，捐贈一輛災情勘查車。（周勝考服務處提供）

    新北市議員周勝考媒合海山獅子會，捐贈一輛災情勘查車。（周勝考服務處提供）

    面對極端氣候挑戰，為強化基層救災量能，新北市議員周勝考媒合海山獅子會，今（31）日共同捐贈新北市消防局大觀分隊「災情勘查車」1輛，由消防局長陳崇岳代表受贈。

    身兼義消副總隊長的周勝考，長期深耕基層，深知救災器材攸關市民與消防人員的安全。他指出，新北市環境複雜，現代化救災首重「精準情報」與「快速反應」，此次與海山獅子會捐贈的災情勘查車具高機動性，能大幅縮短應變時差、迅速建立前進指揮點，為第一線救援注入強心針。

    長期跟隨父親服務地方的新北市議員參選人周韋翰說，守護鄉親安全是民意代表的首要使命；他承諾未來若進入議會，將傳承父親對公共安全的堅持，持續為新北爭取更精良的防救災裝備，成為打火弟兄最堅強的後盾。

    身兼義消救護大隊副大隊長的海山獅子會會長邵一男致詞表示，感謝周勝考經費協助並媒合，才能在任內完成募款捐車，這是海山獅子會捐贈的第一輛車，未來將持續推動捐車善舉。

    陳崇岳感謝民間善舉，強調會將愛心化為最實質的救災行動力，新車將立即投入板橋及周邊地區勤務。

    周勝考表示，未來將持續推動精進消防救災與防災設備，結合公私力量，為新北市民建構全方位的安全防護網。

    周勝考（右）表示，未來將持續推動精進消防救災與防災設備，結合公私力量，為新北市民建構全方位的安全防護網。左為消防局長陳崇岳代表受贈。（周勝考服務處提供）

    周勝考（右）表示，未來將持續推動精進消防救災與防災設備，結合公私力量，為新北市民建構全方位的安全防護網。左為消防局長陳崇岳代表受贈。（周勝考服務處提供）

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