為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    糗了！小貨車違停被拖吊 不慎滑落撞到另輛拖吊車

    2026/05/31 16:37 記者王冠仁／台北報導
    小貨車滑落。（記者王冠仁翻攝）

    小貨車滑落。（記者王冠仁翻攝）

    台北市警局交通大隊直屬第2分隊員警，今天早上在台北市信義區執行拖吊勤務，發現有1輛小貨車違規停車。員警與拖吊車進行拖吊，沒想到小貨車不慎從拖吊車掛鉤脫離，小貨車還倒退滑行，撞到後方另1輛拖吊車車頭。北市警強調，此案員警於事故發生時，未能立即通報並下車處置，核有疏失，將記申誡1次來進行行政處分。

    北市警指出，交通大隊直屬第2分隊員警，今天早上率拖吊車在信義區執行違規拖吊勤務，發現有1輛小貨車在松山路649號之39斜對面黃線違規停車，警方於是依法執行拖吊。

    不過，當小貨車被拖吊車拖走以後，拖吊車行經松山路650巷15弄口時，當時拖吊車遇到紅燈轉綠燈準備上坡起步，沒想到小貨車脫離拖吊車掛鉤，車身倒退滑行，撞擊後方隨行的另輛拖吊車。

    車上員警立即指示拖吊車駕駛拉起手煞車，並考量該路段僅一線道，為避免影響交通，於是將該小貨車重新上架後拖離現場。

    北市警說，交通大隊已要求民間拖吊業者於作業時應更加謹慎，遇有上、下坡路段，應加強車輛固定措施；另員警於事故發生時，未能立即通報並下車處置，核有疏失，予以申誡1次處分。本件事故已由轄區分局交通分隊處理成案，並由拖吊車業者負責後續賠償事宜。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播