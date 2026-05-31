糗了！小貨車違停被拖吊 不慎滑落撞到另輛拖吊車

小貨車滑落。（記者王冠仁翻攝）

台北市警局交通大隊直屬第2分隊員警，今天早上在台北市信義區執行拖吊勤務，發現有1輛小貨車違規停車。員警與拖吊車進行拖吊，沒想到小貨車不慎從拖吊車掛鉤脫離，小貨車還倒退滑行，撞到後方另1輛拖吊車車頭。北市警強調，此案員警於事故發生時，未能立即通報並下車處置，核有疏失，將記申誡1次來進行行政處分。

北市警指出，交通大隊直屬第2分隊員警，今天早上率拖吊車在信義區執行違規拖吊勤務，發現有1輛小貨車在松山路649號之39斜對面黃線違規停車，警方於是依法執行拖吊。

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不過，當小貨車被拖吊車拖走以後，拖吊車行經松山路650巷15弄口時，當時拖吊車遇到紅燈轉綠燈準備上坡起步，沒想到小貨車脫離拖吊車掛鉤，車身倒退滑行，撞擊後方隨行的另輛拖吊車。

車上員警立即指示拖吊車駕駛拉起手煞車，並考量該路段僅一線道，為避免影響交通，於是將該小貨車重新上架後拖離現場。

北市警說，交通大隊已要求民間拖吊業者於作業時應更加謹慎，遇有上、下坡路段，應加強車輛固定措施；另員警於事故發生時，未能立即通報並下車處置，核有疏失，予以申誡1次處分。本件事故已由轄區分局交通分隊處理成案，並由拖吊車業者負責後續賠償事宜。

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