台電麥寮風機70米高葉片疑過熱起火 地方嘆：擔心的事發生了

台電公司為在麥寮保安林地的風力發電機組31日中午因不明原因起火燃燒。（記者李文德攝）

台電公司位在雲林麥寮三盛保安林地的麥寮風場風力發電機組，今（31）日中午傳出一支機組不明原因起火燃燒，由於燃燒高度約70公尺，消防人員僅能在現場警戒。地方民眾大嘆，擔心已久的事情還是發生。台電公司表示，疑因零件過熱燒損，已派員查處並中斷相關電氣設備，詳細起火原因仍需釐清。

據了解，台灣電力公司2006年開始在麥寮三盛保安林地設置麥寮風場，當時斥資約16.6億元建造23部風力發電機組，並於2008年正式啟用商轉，每年發電量約1.24億度。

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雲林縣消防局今天中午12點38分獲報，指其中一部風力發電機組不明原因起火燃燒，因此派遣第三大隊北五分隊共3車6人前往救援，抵達現場發現起火點位在70公尺高的葉片處，因此留下警戒，並通知台電公司及主管機關的雲林縣政府。

台電公司表示，麥寮風場一部風機疑因零件過熱燒損，獲報後立即派員前往查處，並中斷相關電氣設備，目前現場已無持續延燒狀況，詳細起火原因仍需進一步調查釐清。

記者大約2點抵達、約4點離開現場，短短時間內看見現場風力發電機組先是冒出濃濃黑煙，甚至還竄出火舌，加上風勢助長，一度燃燒旺盛，其中一支葉片外膜脫落，夾帶著些許火焰掉入保安林地，所幸消防人員緊急前往灑水。

葉片墜落保安林 林保署：促全面盤點風機現況

地方人士透露，保安林地作為生態復育之用，近20年來看見機組漏油、甚至葉片鬆脫，還多次反映，擔心會起火燃燒，果然長久擔心的事情發生了。

地方人士不解，設立風力發電機組後，相關單位應有更完整的配套措施，甚至也應訂出後續的處理作為，無奈目前並未看見相關措施，好好的生態保育林地隱藏著危機，生態與綠能發電「背道而馳」，令人大感痛心，希望各界都能重視問題。

林保署南投分署表示，經查為台電公司麥寮第17號風機起火案，目前火勢已受控制並熄滅，因風機周邊為本轄保安林地，分署亦派員至現場警戒監控，如保安林地內林木因風機葉片起火掉落有受損情形，將調查受損害林木情形後向台電公司求償，後續也將督促台電公司全面盤點清查該區風機現況，避免再有類似情事發生。

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雲林風力發電機組突起火 消防員出動警戒

其中一隻葉片外膜還被燒到掉落下來。（記者李文德攝）

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