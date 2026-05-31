提供人頭帳戶還狡辯！法官批諸多被告一審迴避拖延 等二審改口換減刑

提供人頭帳戶還狡辯，法官痛批諸多被告一審迴避拖延等二審改口換減刑。（情境照）

新竹岳姓男子的戶頭被詐團拿來當成匯款帳戶而遭檢方起訴，他聲稱提款卡是被人偷走而拒絕認罪，新竹地院認為詐團絕不可能以撿到或偷來的卡片作案，更痛批時下諸多被告在一審心存僥倖，盡其能事無視客觀證據、飾詞迴避、拖遲審理，等上訴二審再改口坦承以換取最大程度減刑，不僅置第一線司法量能於危機之中，也對自始坦承犯行的其他被告不公，終至戕害司法信任，最後依洗錢防制法一般洗錢罪重判1年6月，併科罰金6萬元。

法官調查，40歲的岳男去年1月將帳戶提供給詐團，6名被害人匯款數萬元後旋遭提領而出，事後堅稱是提款卡遺失而被詐團盜用。然而院檢認為，詐團若拿撿到或偷來的帳戶作為詐欺之用，萬一還沒領到錢，帳戶即遭掛失，詐團精心策劃、大費周章騙來的成果豈不是瞬間成空？詐團實無甘冒風險，使用他人遺失帳戶之理。

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法官發現岳男先前長期不曾使用該帳戶，事後卻在一天接連匯入多筆款項，顯然詐團是在取得岳男帳戶後，立刻行騙，才敢如此篤定踏實、明目張膽地使用該帳戶。

法官考量岳男始終否認犯行，未見悔意，在現行案件繁重、司法輔助人力又已不堪負荷情況下，不僅使本案審理時間明顯冗長於同類案件，亦因此間接排擠其他案件處理時程，影響整體刑事司法機能有效運作，司法負擔遲遲未見減輕，正是因為被告此類犯罪後態度而起。

在此背景下，法官認為，不應就被告本案犯行從法定最低刑度往上酌加而從輕量刑，且不應給予易刑機會，本案被告連如此客觀犯行都完全否認的狀況，應量處相對更重刑度，否則無異於鼓勵刑事案件被告在第一審程序心存僥倖，盡其能事無視客觀證據、飾詞迴避、拖遲審理，等上訴二審再視情況決定是否改口坦承以換取最大程度減刑，此不僅置第一線司法量能於危機之中，也對願意自始坦承犯行、勇於承擔責任的其他犯罪行為人而言，頗為不公，終至戕害司法信任，最後依洗錢防制法一般洗錢罪判刑1年6月，併科罰金6萬元。

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