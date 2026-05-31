新莊百年暗訪遶境將登場 新莊警邀宮廟簽公約反暴力

新北市新莊地藏庵暗訪祈福遶境將於6月中旬登場，新北市警新莊分局今天邀集地藏庵管委會、各宮廟、陣頭負責人與會，共同簽署「優質宮廟文化－行動公約」，對外宣示警方對暴力零容忍；圖為分局長陳保旭跟與會人員說明警方立場。（記者吳仁捷翻攝）

新北市新莊地藏庵暗訪祈福遶境將於6月中旬登場，這項延續百年的歷史預料吸引大批宮廟、陣頭參與，新北市警新莊分局在繞境期間，守護治安、交安，今天在地藏庵邀集地藏庵管委會、各宮廟、陣頭負責人與會，共同簽署「優質宮廟文化－行動公約」，對外宣示警方對暴力零容忍，適逢掃蕩毒駕專案，也呼籲各陣頭反毒，維護繞境平和進行，護佑地方安寧。

新莊區信仰中心地藏庵的年度盛事農曆五月一日遶境暗訪，將於6月14日起，一連兩天登場，其中6月15日適逢警察節，別具意義，新莊警分局表示，警方守護地方治安與交通安全為使命，警察節堅守崗位，全力投入遶境安全維護工作，陪伴民眾平安參與宗教盛會。

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新莊警分局今天在地藏庵舉辦「優質宮廟文化－行動公約」遶境協調會，邀集60餘個宮廟及陣頭團體、各派出所所長參與，呼籲繞境期間約制暴力行為，簽署「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」及「幫派零容忍」等自律宣言，藉由頭家、爐主及宮廟代表間相互督促與協助，守護優質宮廟文化。

新莊分局長陳保緒於協調會中，親自與宮廟及陣頭代表面對面座談，說明警方將秉持「尊重民俗、共同參與、全力協助」的理念，指派幹部專責引導遶境隊伍順利進行，共同維護活動秩序與信徒安全，一起為新莊祈福；協調會也特別提醒參與人員，遶境過程避免飲酒、減少燃放鞭炮及降低噪音，更嚴禁聚眾鬥毆情事發生，秉持「零鬥毆、理性虔誠祈福」精神，共同維護地方治安與活動品質。

此外，遶境適逢假日及上班上課日，警方預期對周邊交通動線造成影響，警方將派遣警力，在遶境沿線執行交通疏導，義警、民防分隊也將協助交通勤務，協調交通局評估公車改道措施，也提醒用路人注意相關交通管制資訊，並配合現場交通指揮。

陳保緒表示，今年地藏庵農曆五月一日大拜拜恰逢警察節，對執勤員警更具使命感與責任感，警方將投入充足警力，加強蒐證與情資掌握，嚴禁黑道幫派介入，不容許滋事分子挑戰公權力，警方針對易生衝突地點及路段，採取重點部署與強力防制作為，如發現違法滋事情形，警方將強勢執法、逮捕究辦，展現維護治安、秩序決心，讓民眾平安、有序，安心參與宗教盛事。

新北市新莊地藏庵暗訪祈福遶境將於6月中旬登場，新北市警新莊分局今天邀集地藏庵管委會、各宮廟、陣頭負責人與會，共同簽署「優質宮廟文化－行動公約」，對外宣示警方對暴力零容忍立場。（記者吳仁捷翻攝）

新北市新莊地藏庵暗訪祈福遶境將於6月中旬登場，新北市警新莊分局今天邀集地藏庵管委會、各宮廟、陣頭負責人與會，共同簽署「優質宮廟文化－行動公約」，對外宣示警方對暴力零容忍。（記者吳仁捷翻攝）

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