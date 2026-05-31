為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    醉漢跑到基隆廟口夜市噴辣椒水引恐慌 警循線逮人送辦

    2026/05/31 15:59 記者吳昇儒／基隆報導
    羅男站在廟口夜市路口噴灑辣椒水。（記者吳昇儒翻攝）

    羅男站在廟口夜市路口噴灑辣椒水。（記者吳昇儒翻攝）

    25歲羅姓男子昨日深夜與友人喝酒喝到今日清晨4、5點，意識模模糊糊後，11時許，與朋友跑到基隆廟口夜市入口嬉戲，過程中竟拿出兩瓶辣椒水亂噴，路人紛紛迴避。羅男闖禍後，竟搭計程車返回南榮路一帶的家中，呼呼大睡。警方獲報後，前往羅男家中逮人，將其帶回詢問。警詢後，認定羅男涉犯社會秩序維護法，依法送辦。

    基隆市警察局第一分局忠二路派出所獲報後，立刻派員趕往現場，並調閱周邊監視器，追查男子行蹤。畫面中可見，涉案男子像雙槍俠一樣，拿出兩瓶辣椒水，在馬路上亂噴；等藥水噴完後，羅男隨手攔下計程車，搭車離開現場，返回家中。

    警方以車追人，一路調閱沿線監視器，成功追查到羅男住所，並將他帶回派出所偵訊。

    羅男看到警方敲門，神態恍惚，配合到派出所製作筆錄；警方詢問時，羅男承認有在廟口夜市入口與朋友嬉戲，噴掉兩瓶辣椒水，但沒有針對特定路人攻擊。

    警詢後，認為羅男雖然朝馬路噴灑辣椒水，但未造成人員受傷，也未針對特定人士攻擊，故依違反社會秩序維護法，將其移送基隆地方法院進行裁罰。

    基隆市警察局第一分局長温基興呼籲，警方對於公眾暴力驚擾行為零容忍，將會嚴格執法，呼籲民眾切勿心存僥倖，意圖危害社會治安；同時提醒民眾，如在公共場所發現可疑人士持可疑物品，有疑似攻擊等狀況，請立即撥打110報警，讓警方能迅速到場處理，避免公共危險，警方將全力維護社會治安，保障市民安全。

    羅男使用的辣椒水。（民眾提供）

    羅男使用的辣椒水。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播