醉漢跑到基隆廟口夜市噴辣椒水引恐慌 警循線逮人送辦

羅男站在廟口夜市路口噴灑辣椒水。（記者吳昇儒翻攝）

25歲羅姓男子昨日深夜與友人喝酒喝到今日清晨4、5點，意識模模糊糊後，11時許，與朋友跑到基隆廟口夜市入口嬉戲，過程中竟拿出兩瓶辣椒水亂噴，路人紛紛迴避。羅男闖禍後，竟搭計程車返回南榮路一帶的家中，呼呼大睡。警方獲報後，前往羅男家中逮人，將其帶回詢問。警詢後，認定羅男涉犯社會秩序維護法，依法送辦。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所獲報後，立刻派員趕往現場，並調閱周邊監視器，追查男子行蹤。畫面中可見，涉案男子像雙槍俠一樣，拿出兩瓶辣椒水，在馬路上亂噴；等藥水噴完後，羅男隨手攔下計程車，搭車離開現場，返回家中。

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警方以車追人，一路調閱沿線監視器，成功追查到羅男住所，並將他帶回派出所偵訊。

羅男看到警方敲門，神態恍惚，配合到派出所製作筆錄；警方詢問時，羅男承認有在廟口夜市入口與朋友嬉戲，噴掉兩瓶辣椒水，但沒有針對特定路人攻擊。

警詢後，認為羅男雖然朝馬路噴灑辣椒水，但未造成人員受傷，也未針對特定人士攻擊，故依違反社會秩序維護法，將其移送基隆地方法院進行裁罰。

基隆市警察局第一分局長温基興呼籲，警方對於公眾暴力驚擾行為零容忍，將會嚴格執法，呼籲民眾切勿心存僥倖，意圖危害社會治安；同時提醒民眾，如在公共場所發現可疑人士持可疑物品，有疑似攻擊等狀況，請立即撥打110報警，讓警方能迅速到場處理，避免公共危險，警方將全力維護社會治安，保障市民安全。

羅男使用的辣椒水。（民眾提供）

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