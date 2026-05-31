為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中烏日疑神明廳火警延燒4戶 濃煙竄天超嚇人

    2026/05/31 15:20 記者陳建志／台中報導
    台中烏日區學田路便行巷今天發生民宅火警，現場火勢猛烈、濃煙竄天，共造成4戶3樓鐵皮加蓋延燒。（記者陳建志翻攝）

    台中烏日區學田路便行巷今天發生民宅火警，現場火勢猛烈、濃煙竄天，共造成4戶3樓鐵皮加蓋延燒。（記者陳建志翻攝）

    台中烏日區學田路便行巷一棟民宅3樓鐵皮加蓋的神明廳，今天上午11點多突然起火燃燒，因整排民宅都是連棟鐵皮加蓋，火勢迅速往兩旁延燒，台中市消防局獲報，立刻出動7個單位，40多名消防人員到場搶救，火勢雖不到1小時就撲滅，仍造成4戶民宅頂樓遭焚毀，所幸屋內人員都及時逃出沒有人員傷亡，詳細起火原因將由火調人員鑑識釐清。

    台中市消防局今天上午11點8分接獲報案，指稱烏日區學田路便行巷有民宅火警，立刻派遣烏日分隊、第三大隊、春社、勤工等7個單位，出動各式消防車輛16輛，消防人員40人到場搶救。

    消防人員抵達時，其中一戶3樓鐵皮加蓋已經全面燃燒，現場濃煙直竄天際，因整排民宅3樓都是連棟鐵皮建築，火勢迅速往兩旁延燒，消防人員全力佈水線灌救，火勢約在11點44分火勢控制，12點1分火勢撲滅，共造成4戶民宅3樓受燒，另兩2戶則受煙燻，所幸住戶都及時逃出，沒有人員傷亡。

    消防人員初步調查，火勢從其中一戶3樓的神明廳竄出，不過起火原因須由火調人員鑑識後釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播