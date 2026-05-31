台中烏日疑神明廳火警延燒4戶 濃煙竄天超嚇人

台中烏日區學田路便行巷今天發生民宅火警，現場火勢猛烈、濃煙竄天，共造成4戶3樓鐵皮加蓋延燒。（記者陳建志翻攝）

台中烏日區學田路便行巷一棟民宅3樓鐵皮加蓋的神明廳，今天上午11點多突然起火燃燒，因整排民宅都是連棟鐵皮加蓋，火勢迅速往兩旁延燒，台中市消防局獲報，立刻出動7個單位，40多名消防人員到場搶救，火勢雖不到1小時就撲滅，仍造成4戶民宅頂樓遭焚毀，所幸屋內人員都及時逃出沒有人員傷亡，詳細起火原因將由火調人員鑑識釐清。

台中市消防局今天上午11點8分接獲報案，指稱烏日區學田路便行巷有民宅火警，立刻派遣烏日分隊、第三大隊、春社、勤工等7個單位，出動各式消防車輛16輛，消防人員40人到場搶救。

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消防人員抵達時，其中一戶3樓鐵皮加蓋已經全面燃燒，現場濃煙直竄天際，因整排民宅3樓都是連棟鐵皮建築，火勢迅速往兩旁延燒，消防人員全力佈水線灌救，火勢約在11點44分火勢控制，12點1分火勢撲滅，共造成4戶民宅3樓受燒，另兩2戶則受煙燻，所幸住戶都及時逃出，沒有人員傷亡。

消防人員初步調查，火勢從其中一戶3樓的神明廳竄出，不過起火原因須由火調人員鑑識後釐清。

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