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    奇異敲擊聲！獨居聽障男急性中風險死 鄰居報警破門救回來

    2026/05/31 15:17 記者王冠仁／台北報導
    警方與救護人員破門救出張男。（記者王冠仁翻攝）

    警方與救護人員破門救出張男。（記者王冠仁翻攝）

    張姓男子是聽語障礙者，他平時在台北市至誠路二段租屋獨居，鄰居日前發現，其屋內持續傳出異常的敲擊聲響，鄰居擔心有意外，通報警方。轄區員警趕到現場後，發現屋內不斷傳出規律且沉重的拍打地板聲，其間還夾雜著模糊的呻吟，員警研判他可能因病倒地、無法言語，會同救護人員破門入內，救護人員發現他可能急性中風，隨即將他送醫救治，搶回一命。

    北市警士林分局芝山岩派出所日前接獲民眾報案，稱至誠路二段某民宅內持續傳出異常的敲擊聲響，擔心有意外，需要警方到場協助。

    芝山岩派出所警員呂嘉祥、陳信森趕往現場，聽到屋內不斷傳出規律且沉重的拍打地板聲，還夾雜著模糊的呻吟聲，隨即聯繫房東，房東說屋內是1名獨居、有聽語障礙的張姓男子。員警當下機警研判，張男可能因病無法言語，正嘗試以敲擊地面對外求援。

    由於情況危急，警方會同救護人員與房東破門進入，發現張男已倒臥在地、身體僵硬；救護人員初步診斷疑似為急性中風，立即將其送往振興醫院進行急救，並通知其家屬前往照料。

    士林分局呼籲，隨著台灣高齡化與少子化趨勢加劇，獨居長者及聽語障、行動不便等弱勢族群的居家安全，已成為社會安全網不可或缺的一環。警方強烈建議，家中有此類需求者的家屬，除了日常保持密切聯繫、依恃鄰里間的守望相助外，更應積極導入科技化的居家科技防護。

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