網購支持在地果農？婦人買1斤40元玉荷包 慘遭騙100萬

警方提醒假果農詐騙陷阱。（記者姚岳宏翻攝）

北部1名陳姓婦人日前在臉書看見每斤僅40元的低價玉荷包廣告，心動下訂5斤，卻遭假冒果農的詐騙集團以未實名認證為由，誘騙點擊釣魚連結並聯繫假客服驗證帳戶，陳婦在連番話術洗腦下，陸續匯款及操作無卡提款，慘失近100萬元。

刑事警察局指出，時序進入春夏交替之際，芒果與玉荷包等季節性水果陸續盛產，今年氣候穩定導致農產豐收，許多民眾熱心參與網路團購以支持本土農業，然而詐騙集團正利用這股熱潮，在各大社群平台大量投放不實廣告，歹徒經常假冒果農或其親屬，以滯銷求售或超低價格作為噱頭，吸引消費者目光並誘騙下單匯款。

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警方說，陳姓婦人本月中旬於臉書看見販售玉荷包的商品廣告，大顆玉荷包每斤僅售40元，明顯低於市場行情，陳女隨即聯繫賣家下訂5斤，陳女送出訂單後，跳出「未實名認證」之失敗頁面，並要求聯繫線上客服進行銀行帳戶驗證，陳女在假賣家及假客服連番話術誤導下，除連續多次匯款轉帳，並依指示開啟行動支付轉帳、無卡提款功能，直至家人發現告知此為常見網購詐騙手法，始驚覺受騙。

刑事局呼籲，民眾在網路交易時務必對明顯低於市價的商品保持高度警戒，絕對不要點擊不明網址或輕信社群平台上的可疑廣告。任何要求加入通訊軟體客服、進行帳戶驗證、引導多次匯款或開啟行動支付功能的指示，極大機率是詐騙圈套，若有任何疑慮，應立刻撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。

此外，內政部警政署推出的165打詐儀錶板已導入人工智慧客服小幫手，不僅能整合防詐資料庫提供即時諮詢與處置建議，還具備涉詐網址查詢功能，能有效協助判斷網站風險，請民眾多加利用以防範網購詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團在社群平台佯稱自售滯銷水果。（記者姚岳宏翻攝）

詐騙集團傳送偽冒物流連結，引導被害人加入假客服Line好友。（記者姚岳宏翻攝）

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