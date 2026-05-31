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    首頁 > 社會

    竹科工地大亂鬥「白衣阿北」快速位移 網驚：傳說中的奔雷手？

    2026/05/31 15:23 記者蔡彰盛／新竹報導
    多名工人因故在吊車與貨車間爆發拉扯衝突，但全場最吸睛的卻是左邊看熱鬧的白衣阿北。（取自臉書「竹北人有事嗎」）

    多名工人因故在吊車與貨車間爆發拉扯衝突，但全場最吸睛的卻是左邊看熱鬧的白衣阿北。（取自臉書「竹北人有事嗎」）

    新竹科學園區疑爆發「工地盃格鬥賽」，網路社群昨瘋傳一段影片，多名工人因故在吊車與貨車間爆發拉扯衝突，但全場最吸睛的卻是站在後方看熱鬧的白衣阿北，他不斷左右搖擺，乾坤大挪移的步伐，瞬間成為網友熱議焦點。網友更直呼「難道這就是傳說中的奔雷手文泰來?!」

    臉書社團「竹北人有事嗎」昨貼出一段影片，多名工人在吊車與貨車間扭打成團，現場怒吼聲與拉扯不斷，氣氛火爆。此時一名身穿白衣、黑褲、拖鞋的阿北緩步走入鏡頭，面對前方的激烈大亂鬥，他雙手握拳、身體跟著節奏左右劇烈擺動，彷彿在擂台旁熱身準備隨時上場一較高下的武林高手，搶盡鋒頭。

    影片曝光後引發社群熱烈討論，短短1天已近10萬人次觀看，網友笑稱這位白衣阿北才是真正的主角，直呼「白衣阿北根本是裁判吧」、「阿北在等拍手進場」、「阿北看起來會輪擺式位移」、「主播：看來旁邊的阿北正在熱身」、「難道那是傳說中的奔雷手文泰來?!」

    由於畫面中隱約可見工人背心印有知名科技外包商字樣，熟知內情的網友說，該廠商專做台積電等大廠工程，猜測事發地點可能位於竹科周邊工地；警方則表示，目前並未接獲相關報案訊息。

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