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    首頁 > 社會

    越南籍失聯移工當車手 警超商埋伏當場制伏送辦

    2026/05/31 14:11 記者陳建志／台中報導
    越南籍范姓、阮姓失聯移工，加入詐騙集團當車手，昨天傍晚到超商領錢時，當場遭埋伏員警制伏送辦。（記者陳建志翻攝）

    越南籍范姓、阮姓失聯移工，加入詐騙集團當車手，昨天傍晚到超商領錢時，當場遭埋伏員警制伏送辦。（記者陳建志翻攝）

    越南籍范姓（29歲）、阮姓（25歲）失聯移工，近日在同鄉介紹下加入某群組擔任提款車手，昨天下午兩人雙載前往台中太平、東區超商提款，太平分局警方獲報前往埋伏，趁兩人走出超商當場制伏，訊後今天依詐欺、洗錢與違反入出國及移民法等罪嫌，移送台中地檢署、移民署台中專勤隊依法處置。

    太平分局太平派出所昨天下午接獲通報，有兩名男子疑似是車手在太平區太平路一帶超商領款，員警趕往時兩人已經離開，警方不放棄調閱監視器搜尋兩人行蹤，發現兩人出現在東區東門路附近。

    員警昨天傍晚5點50分在東門路一家超商外發現兩人騎乘的機車，立刻在超商外埋伏，趁兩人領完錢走出超商，立刻一擁而上將越南籍的范姓（29歲）、阮姓（25歲）男子兩人壓制在地，並在身上查扣領到的新台幣3萬5400元、手機3支等贓證物。

    員警將兩人帶回警局調查，發現范姓移工（29歲）去年7月就已經逾期居留、阮姓移工（25歲）則是今年5月逾期居留，2人自稱近日在同鄉友人介紹下加入某群組，依其指示隨機至提款機提領，昨天成功提領3、4次，其餘均避重就輕。

    警方訊後，今天依詐欺、洗錢與違反入出國及移民法等罪嫌，移送台中地檢署、移民署台中專勤隊依法處置。

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