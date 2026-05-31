毒駕送10桶瓦斯無保請回 彰檢將提抗告

江男毒駕送瓦斯，被無保請回，檢將提抗告。（民眾提供）

彰化縣某瓦斯行員工江男，昨天施用毒品後於上午10時許，駕駛貨車載運10桶大型瓦斯桶之小貨車，行經員林市萬年路，恍惚撞上路旁停放自小客車，經即時民眾發現將人車攔下報警。

經警到場觀察江姓被告神情恍惚，以唾液快篩檢測呈施用安非他命及依托咪酯陽性反應，並在車上查獲持有依托咪酯電子菸等物。被告解送彰檢復訊，檢察官以被告之供述、扣案電子菸、快篩呈施用毒品陽性反應等為據，並查其以駕車運送瓦斯桶為業近年卻反覆施用毒品，並有駕車過失傷害、過失致死及毒駕等前科，竟又罔顧毒駕危害性，再度施用毒品後載運危險物品等情，毫無尊重他人生命財產之意識，諭知向法院施以預防性羈押。經法院裁定被告無保請回。

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對此裁定彰檢將提出抗告，維護民眾生命財產安全。

檢方表示，毒駕問題嚴重，本署日前已與彰化警局聯手宣示嚴打毒駕，地檢署並擬定多項方案並嚴格落實，由黃智勇檢察長率全部主任檢察官組成小組，每日從警局將毒駕人犯解送至地檢署伊始，即「逐案檢視」移送書、卷宗及前科紀錄，在內勤值勤檢察官訊問前，即向檢察官提供完整資訊並充分討論、提供毒駕聲押參考因素及標準、羈押理由內容供參，對於有反覆毒駕之虞之被告，一律聲請羈押，務求讓有屢犯毒駕之被告徹底現形、阻絕其罔顧他人性命毒駕危害社會，並落實臺灣高等檢察署指示之毒駕預防性羈押方案。

近日本署迄已聲押有再犯之虞之被告已超過10人，對於法院駁回聲押之裁定，認為裁定理由不當者，一律提出抗告，守住政府保護民眾的關鍵防線，為民眾生命財產安全把關。

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