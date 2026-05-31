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    羅東轎車逆向行駛驚險畫面曝 網友大酸「神人又出現了」

    2026/05/31 14:40 記者江志雄／宜蘭報導
    羅東鎮純精路今天驚見轎車逆向行駛（紅圈處），現場險象環生。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    羅東鎮純精路今天驚見轎車逆向行駛（紅圈處），現場險象環生。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    宜蘭縣羅東鎮純精路今天（31日）驚見轎車逆向行駛，1輛北上白色車子駛入南下車道，停在路口準備左轉公正路，南下駕駛見狀急踩煞車，違規畫面被PO上網，網友大酸「神人又出現了」。警方表示，違規駛入來車道最高可處1800元罰鍰。

    今天上午7點多，用路人開車經過羅東鎮純精路與公正路口時，撞見純精路1輛北上轎車，逆向駛入南下車道，南下車輛駕駛見狀趕緊放慢車速，現場險象環生。目擊者擷取行車紀錄器畫面PO上臉書社團，「一大早的，誰的家人麻煩轉告一下，很危險吶」。

    畫面曝光後引起熱議，網友陸續上網留言，「羅東最狂駕駛」、「馬路三寶的威力不輸毒駕，且出沒比毒駕頻繁」、「逆向跟風？還是沒睡醒？」

    警方表示，車子駛入來車道，違反道路交通管理處罰條例第45條規定，處600元以上1800元以下罰鍰，呼籲用路人遵守規定，以免違規受罰。

    羅東鎮純精路白色轎車逆向行駛，網友大酸「神人又出現了」。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    羅東鎮純精路白色轎車逆向行駛，網友大酸「神人又出現了」。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

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