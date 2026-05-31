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    首頁 > 社會

    澎湖湖西菓葉落海失蹤老翁 大體在龍門沙灘被發現

    2026/05/31 13:33 記者劉禹慶／澎湖報導
    落海失蹤老翁大體，在龍門電纜頭沙灘被人發現。（民眾提供）

    落海失蹤老翁大體，在龍門電纜頭沙灘被人發現。（民眾提供）

    5月27日疑似在澎湖湖西菓葉潮間帶放網落海失蹤許姓8旬老翁，第13巡防區接獲通報後，立即發動海巡、岸巡展開海陸搜尋，並通知警消及空警隊、無人機，加入空中搜尋行列，經過連續多日來搜尋，今（5月31日）中午在龍門電纜頭沙灘發現老翁大體，經家屬現場認識，確認是許姓老翁。

    海巡署第13巡防區調查指出，5月27日晚間7時40分，13巡防區接獲菓葉安檢所通報，陳姓民眾前往安檢所報案，指稱許姓老翁（男、35年次、80歲），身穿白色短袖上衣及深藍色短褲在菓葉灰窯附近海域放網，當日晚間遲遲未歸。由於現場留有機車1部及橘色桶子2個，網具仍留海上，因此研判老翁可能疑似落海失蹤，立即指揮線上巡邏組前往現場巡查，並通知附近安檢所派員，另指揮線上巡防艇前往該海域，並通報消防及警察單位到場協助搜救。

    澎湖縣政府消防局接獲通報後，立即啟動搜救機制，連日來持續動員各式救援能量，全力展開海陸空聯合搜索。由第二大隊規劃搜救勤務，並集結湖西分隊、白沙分隊及第二大隊投入搜救，除湖西救生艇搭載2名人員出海執行海面搜索，另有4名消防人員同步進行岸際搜尋，大隊人員亦操作空拍機進行空中巡查，還增派鳥嶼，員貝分隊人車，前往鳥嶼村、員貝村海岸周邊執行岸際搜尋，擴大搜索範圍。

    今日中午12時30分，龍門派出所轉報龍門安檢所，民眾在龍門沙灘（電纜頭沙灘）發現一大體，菓葉失蹤老翁的家屬已到現場確認身份。

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