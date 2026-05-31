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    空勤海豚直升機首架升級完成初驗 2030年全面強化救援

    2026/05/31 12:50 記者陸運鋒／新北報導
    內政部空中勤務總隊去年執行海豚直升機升級計畫，目前第1架飛機已完成初檢，已由法國原廠執行航儀電改裝及施工認證等作業。（圖由內政部空中勤務總隊提供）

    內政部空中勤務總隊去年執行海豚直升機升級計畫，目前第1架飛機已完成初檢，已由法國原廠執行航儀電改裝及施工認證等作業。（圖由內政部空中勤務總隊提供）

    內政部空中勤務總隊從去年開始，執行海豚直升機傳統駕駛艙儀表升級為數位化計畫，預計自2028年起陸續交機，並於2030年底前全數執行完畢，目前第1架飛機已完成初檢，並由法國原廠執行航儀電改裝及施工認證等作業，屆時可強化日夜間與複雜環境下的搜救能力，有效降低飛安風險。

    空勤總隊表示，現役飛機總計有23架，包含UH-60M型黑鷹直升機14架、AS-365N型海豚直升機8架及Beech型定翼機1架，部署在我國北、中、南及花東等5個駐地，執行空中救災、救難、救護、觀測偵巡與運輸等5大任務。

    但因海豚直升機隊機齡漸高，駕駛艙使用傳統類比式儀表系統，逐漸因航儀電設備停產問題，面臨消失性商源的危機，導致飛機妥善率下滑，經行政院核定「AS-365N 海豚型機隊升級中程計畫」，可讓瀕臨汰換邊緣的海豚機，以嶄新樣貌展現在國人面前。

    而海豚直升機將改裝原廠最新開發之航儀電套件，升級後可大幅減輕飛行員操縱飛機的負荷，同時導入全自動駕駛SAR MODE（海上搜救模式）功能，強化日夜間與複雜環境下的搜救能力，並有效降低飛安風險。屆時，數位化海豚直升機將與現役UH-60M黑鷹直升機，形成強大的高、低空救援組合，有效提升日夜間全時搜救與空中救難任務的達成率。

    空勤總隊指出，升級案已於2025年1月與空中巴士直升機公司完成簽約，若再加上新購入的海豚直升機，總計將執行9架海豚機性能提升，目前第1架飛機已完成初檢，並於法國原廠執行航儀電改裝及施工認證等作業，預計自2028年起陸續交機，並於2030年底前全數執行完畢。

    海豚直升機升級後新增4軸自動駕駛籍SAR功能。（圖由內政部空中勤務總隊提供）

    海豚直升機升級後新增4軸自動駕駛籍SAR功能。（圖由內政部空中勤務總隊提供）

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