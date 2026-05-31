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    首頁 > 社會

    蘆洲凌晨車禍撞進超商店面全毀 店員逃過一劫

    2026/05/31 12:15 記者吳仁捷／新北報導
    新北市蘆洲區長樂街今天凌晨傳出車禍，一輛轎車失控衝入超商，撞毀店面玻璃、櫃台，車禍肇因仍待進一步調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲區長樂街今天凌晨傳出車禍，一輛轎車失控衝入超商，撞毀店面玻璃、櫃台，車禍肇因仍待進一步調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲今天凌晨驚傳兩車車禍，其中一車車禍後失控，直接衝入超商內，不僅撞破大門，玻璃碎裂一地，也撞毀超商櫃台，險些波及店員，幸好及時閃避；警方到場，兩人都排除毒、酒駕，但車禍肇因初判為支線車未禮讓幹道車肇事，警方強調，類似案例未遵守路權違規者不但受罰，還須負擔較高肇事與賠償責任，害人害己。

    這起車禍發生在今天凌晨2時許，蘆洲長樂路一帶，110獲報該處發生車禍，三民所線上警力到場，發現30歲王男轎車沿長樂路往光復路方向行駛，於途經路口與47歲陳男駕駛的延長樂路56巷往長榮路方向行駛的轎車發生車禍交通事故，撞擊後陳男車輛再衝入路口轉角處超商，撞碎店面玻璃、櫃台。

    警方對兩駕駛酒測，都沒有飲酒情事，初步檢視沒有毒駕跡象，現場駕駛無受傷，詳細肇事原因待後續調查釐清。

    警方呼籲，汽車駕駛人行經無號誌路口，支線道應禮讓幹線道先行，違者可依道路交通管理處罰條例第45條，最高處1800 元罰鍰，若發生事故將需負擔較大肇責，該案將於詳細調查後釐清肇事責任。

    新北市蘆洲區長樂街今天凌晨傳出車禍，一輛轎車失控衝入超商，撞毀店面玻璃、櫃台，車禍肇因仍待進一步調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲區長樂街今天凌晨傳出車禍，一輛轎車失控衝入超商，撞毀店面玻璃、櫃台，車禍肇因仍待進一步調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

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