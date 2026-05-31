台中囂張男亮槍、亮刀、危駕頻脫序 落網竟稱「我用腳開車」

台中何姓男子，昨天開著被潑滿白漆的轎車在南屯、西屯危險駕駛，遭警方查獲送辦。（記者陳建志翻攝）

台中市一名何姓男子，本月24日起，接連前往豐原醫院持玩具槍、潑水大鬧、逆向，還前往南投亮刀恐嚇，期間所駕駛的賓士車還被人潑白漆，雖多次被警方查獲，不過因沒有毒駕、酒駕，加上精神狀況差，被強制送醫，但何男從醫院落跑後，持續開著被潑漆的車子在路上蛇行、闖紅燈危險駕駛，昨天下午終於在一家超商被警方逮捕，目前已強制扣車，並依危險駕駛偵辦，今天下午將移送並建請檢察官羈押，避免持續危害公眾安全。

35歲何男近1週來持續做出脫序行為，首先24日下午前往豐原醫院急診室外叫囂，並持玩具槍作勢開槍、潑不明液體，嚇壞醫院醫護人員，警方獲報到場圍捕，何男一度逆向行駛，最後遭圍捕落網，因沒有酒駕、毒駕，但精神狀態差，檢警將他強制送醫，但何男趁機落跑。

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接著28日，何男前往南投民間鄉，疑對一名老農亮刀恐嚇，卻趁機落跑，直到29日凌晨開車停在南屯區忠勇路，疑因平時在社群的囂張言論引人不滿，遭兩名男子騎機車朝他車子潑白漆，警方找何男來做筆錄，但他稱要洗車後就離去。

脫序的何男，昨天又開著沾滿白漆的車子，在南屯區忠勇路與向上路口，以及西屯區台灣大道與福順路口一帶，沿路任意變換車道、蛇行、闖紅燈危險駕駛，嚴重危及其他用路人安全。

誇張的何男面對媒體詢問，為何沿路危險駕駛？竟稱自己沒有危險駕駛，因為在車上雙手要吃飯，只好用腳控制開車。

台中第四分局獲報立即成立專案小組，積極調閱監視器影像並蒐集相關事證，鎖定何男行蹤後暗中跟監，昨天下午2點多趁他前往西屯區上安路一家超商購物，立刻上前將他逮捕，因何男接連的脫序危險行徑已經引發民眾恐慌，警方目前已強制扣車，並依涉嫌刑法185條危險駕駛公共危險罪，報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，並建請檢察官羈押。

台中何姓男子（中），近1週來持續在台中大鬧急診室、危險駕駛，昨天終於在西屯一家超商落網，警方將建請檢察官羈押。（記者陳建志翻攝）

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