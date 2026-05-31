老婦墜落台北車站天橋身亡 比對指紋無果

老婦墜落台北車站天橋身亡 比對指紋無果2026/05/31 12:02 記者王冠仁／台北報導
老婦人自天橋墜下撞擊計程車身亡。（資料照）
台北市一名高齡老婦人昨天晚上在承德路、市民大道路口的天橋墜落，先後擦撞路過的計程車與多元計程車，老婦人傷勢嚴重，送醫不治。由於死者身上沒有證件，警方採集其指紋比對，沒想到也比對無果；警方目前將擴大追查，設法釐清其身分並通知家屬。
台北市消防局在昨天晚上7時11分接獲報案，民眾聲稱台北車站旁邊天橋有人墜橋，並與橋下行經的車輛發生擦撞。救護人員趕到現場，發現老婦人已經失去呼吸心跳，她被緊急送醫救治，但最終仍傷重不治。
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警方為了釐清全案是自殺或意外，除了調閱監視器畫面，也派員到現場訪查；警方找到目擊者，發現當時老婦人自行從橋上跳下去，因此全案排除外力介入。此外，這名身亡的老婦人體型明顯偏瘦，且外觀看起來並不像是街友，警方研判她可能久病厭世一時想不開才輕生。
警方為了查驗老婦身分，檢視其身上物品，沒發現任何證件；警方採集其指紋進行比對，但也比對無果。警方曾調閱周邊監視器畫面，想釐清老婦前來動線，但由於她徒步，且周邊有許多監視器死角，無法確認她是從何處前來。
警方說，目前將再深入擴大調閱周邊監視器畫面，釐清她的動線，設法查出她身分。警方也將再擇期報驗，進一步釐清她確切死因。