離婚協議藏陷阱！ 媳婦堅持婆婆做這個動作 保住300萬贍養費

太太要求婆婆在支票上簽字保證，替自己保住300萬元的贍養費。（記者顏宏駿攝）

彰化一對夫妻協議離婚，雙方約定2名未成年子女由太太扶養，前夫須支付太太300萬元贍養費，並每月支付3萬元子女扶養費。太太堅持婆婆必須在本票上簽名做連帶保證人，否則不讓男方行使探視權，婆婆只好答應。這個堅持，後來為太太保住了300萬元的贍養費。

協議離婚後，前夫卻拒不支付300萬元贍養費。太太發現婆婆將名下一筆土地贈與給二兒子（前夫為長子），認為此舉明顯意圖脫產、損害其債權，於是依民法第244條提起撤銷之訴。經彰化地方法院審理，法官判決婆婆應撤銷該土地贈與行為。

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判決書指出，離婚協議中太太的贍養費為300萬元，前夫以自己名義分3年開立3張100萬元本票，結果3張本票都成了「芭樂票」。當時開立本票時，太太即強烈要求婆婆擔任連帶保證人，婆婆雖然很不情願，但太太態度強硬堅持，聲稱「婆婆若不在本票上簽名，以後小孩就不可能帶回給妳看」，婆婆迫於無奈只好簽名。

事隔不到一個月，太太得知婆婆將名下系爭土地贈與二兒子，並完成所有權移轉登記。太太認為此舉明顯有害債權，遂提起撤銷之訴。

婆婆主張，自己簽發本票時僅為保證人身分，且土地移轉時間在本票到期日前，不構成有害債權。

法官則指出，本票債務於發票時即已成立，被告主張「到期日始發生債權」之說，顯屬誤解票據法性質，因此被告間的財產移轉行為應予撤銷。

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