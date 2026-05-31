台北羅斯福路六段爆鬥毆 4男刀械棍棒混戰

台北市文山區羅斯福路六段今晨發生鬥毆事件，警方獲報到場將滋事男子壓制。（記者陸運鋒翻攝）

台北市文山區羅斯福路六段一處巷內今天（31日）凌晨發生鬥毆事件，鄭姓及郭姓男子前來找陸姓父子，雙方爆發口角，鄭、郭涉嫌持棍棒毆陸姓父子2人，陸兒持摺疊刀反擊，混亂中4人受傷，其中3人送醫救治，所幸均無生命危險，但鄭男因遭到刺傷傷勢較為嚴重，目前仍在醫院治療，至於詳細衝突原因，仍有待警方調查。

文山二分局調查，34歲鄭男與35歲郭男今晨3時許，駕車前往文山區羅斯福路六段，持鐵、鋁棒敲打陸姓父子的住處大門，但就在2人準備離去時，陸姓父子開門出來查看，鄭、郭隨即衝上前與陸姓父子爆發口角，進而演變肢體衝突。

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混亂中，鄭、郭持鐵、鋁棒毆打55歲及29歲陸姓父子，造成陸父右腳踝有撕裂傷，陸兒頭部有10乘10公分擦挫傷，陸兒持摺疊刀回擊後，造成鄭男右腋下有2公分穿刺傷，郭男臉部則受到擦挫傷，鄰居聽見鬥毆聲響嚇得連忙報案。

據知，轄區警方出動19名快打警力到場，陸續控制在場滋事4人，並通報救護車前來，將鄭男及陸姓父子3人，分別送往新店慈濟及台北萬芳醫院治療，所幸均無生命危險，而臉郭男則部擦挫傷無需送醫。

據指出，現場查扣涉案折疊刀、鋁棒等證物，至於陸姓父子稱不認識2人，並不清楚事發原因為何，而郭男處於酒醉狀態，另鄭男經醫院開刀後仍在觀察中，確切衝突原因尚待釐清，全案詢後將依傷害、毀損、殺人未遂等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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