海纜船外籍船員疑中風 馬祖海巡隊緊急救援至東引

一艘於東引鄉西沙東南方約2．2浬海域，執行海纜佈纜工程的印尼籍工作船上，有1名印度籍船員疑似中風，馬祖海巡隊派員出海救援後送至東引衛生所治療。（馬祖海巡隊提供）

海巡署艦隊分署第10（馬祖）海巡隊昨天（30日）中午12時15分許，接獲海巡署第11巡防區指揮部通報，於東引西沙東南方約2．2浬海域，一艘執行海纜佈纜工程的印尼籍工作船上有1名印度籍船員疑似中風，急需醫療協助。馬祖海巡隊獲報後立即派遣巡防艇PP-3586艇前往救援，並順利將患者後送至東引衛生所接受治療。

為強化離島馬祖通訊韌性，「台馬4號海纜」工程目前正由相關工程團隊在東引海域進行佈纜作業。30日12時15分許，馬祖海巡隊接獲第11巡防區指揮部轉報118案件，指出配合台馬第4號海纜佈纜工程作業的印尼籍海纜工作船「ILE DE RE（雷島號）」於東引西沙外海作業期間，船上1名印度籍船員突感身體不適，疑似中風，情況緊急，需立即就醫。

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馬祖海巡隊接獲通報後，立即啟動海上救援機制，指派線上巡防艇PP-3586艇趕赴現場執行救援任務。巡防艇抵達後迅速完成病患接駁作業，將病患後送至東引中柱港。抵港後，由第10岸巡隊中柱安檢所及連江縣消防局救護人員接手協助，將病患送上救護車後送至東引衛生所診治。

馬祖海巡隊表示，海巡署肩負海上救生救難的重要使命，對於海域內各類緊急危難案件均秉持「生命至上、人道救援」精神全力應處，不分國籍提供即時援助，確保人員生命安全。民眾如於海上遭遇緊急危難，可立即撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將即時派遣能量投入救援，落實海上人道救援精神。

一艘於東引鄉西沙東南方約2．2浬海域，執行海纜佈纜工程的印尼籍工作船上，有1名印度籍船員疑似中風，馬祖海巡隊派員出海救援後送至東引衛生所治療。（馬祖海巡隊提供）

一艘於東引鄉西沙東南方約2．2浬海域，執行海纜佈纜工程的印尼籍工作船上，有1名印度籍船員疑似中風，馬祖海巡隊派員出海救援後送至東引衛生所治療。（馬祖海巡隊提供）

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