宮廟淪竊盜天堂！失業男偷1萬2紅包還順手開冰箱解渴

謝男把廟宇的抽屜撬開偷紅包。（民眾提供）

彰化芳苑、大城鄉多間宮廟近來頻頻傳出遭竊，警方透過監視器鎖定來自台中的25歲謝男，他因長期找不到工作、缺錢花用，便以廟宇為下手的目標，不僅盜取香油錢及信眾捐獻的20個紅包，甚至連廟方冰箱內的飲料也不放過，簡直將宮廟當作自己的家。謝男被依加重竊盜罪嫌移送，法院裁定羈押。

警方調查，謝男利用宮廟無人看守、裡面有香油錢時，便開始大肆「搜刮」，他黃口罩，穿著一件綠色雨衣從廟宇後方窗戶爬進辦公室，以工具破壞辦公桌鎖頭，竊取抽屜內信眾捐獻的20個紅包共1萬2000元。更誇張的是，謝男行竊後還順道前往廟內廚房，打開冰箱取走飲料當場飲用，隨後才騎車離去，行徑囂張。

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芳苑警方獲報後，調閱案發現場及周邊監視器影像，鎖定謝嫌涉有重嫌，向地檢聲請拘票及向法院聲請搜索票後立即展開行動，於5月26日下午4時許，發現謝男騎贓車現身大城鄉潭墘村保安宮附近，疑似準備再次尋找下手目標。警方見時機成熟，當場將其逮捕，隨後前往其台中市住處執行搜索，查扣手機等相關證物。

謝男穿綠色雨衣偷香油錢。（民眾提供）

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