高雄警車深夜誤攔機車控闖紅燈 警方認錯撤罰單

員警大轉彎攔下機車騎士及乘客。（民眾提供）

一名男子在臉書社群貼出影片，指稱正常騎車對面突然有警車大轉彎，扣上他闖紅燈帽子，還理直氣壯說他有秘錄器，根據原PO影片，他確實是綠燈行駛，警方今（31）日查證確認該路口設有特殊號誌「紅燈遲閉」時相，該案執法有疏失，將主動撤銷罰單。

原PO說，30日凌晨2時，本來想開心去屏東東吃生魚片，沒想到就只是正常騎著機車，對面忽然有警車來個臨時大轉彎差點撞到，警察直接在後面大聲按喇叭，還用很差的態度要求停車，並扣上闖紅燈的帽子。

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他PO出的影片可以看出他連續通過好幾個綠燈，直到遇到執法員警，他說，紅燈還是綠燈分不清楚是不是要去測個色盲測驗？

前鎮警分局表示，復興路派出所員警於5月30日凌晨2時許執行巡邏勤務，在瑞隆路與崗山西街口誤認民眾有闖紅燈違規情事，並予以舉發。

比對民眾提供行車紀錄器影像，再查證員警警用微型攝影機，確認該路口設有特殊號誌「紅燈遲閉」時相，意即員警行駛方向為紅燈，當事人行駛方向號誌卻為綠燈，因此並無違規情形。針對本案，將主動辦理撤銷違反道路交通管理事件通知單程序，並虛心檢討，加強員警交通執法教育訓練。

員警看到紅燈沒注意是「紅燈遲閉」時相，誤開罰單。（民眾提供）

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