與長官喝花酒被處分 上尉與部隊法律戰開打逾6年仍纏鬥

軍紀規定不得喝花酒。上尉軍官因喝花酒被處分，與部隊打起法律戰逾6年。示意圖，與當事人無關。（記者黃明堂攝）

台東某部隊吳姓上尉109年間任職雲林部隊時，與中校長官喝花酒，被部隊記過兩次又改兩大過，再改一大過，他自認是被長官強迫請客喝花酒，且處分程序違法，訴願被駁回後提行政訴訟捍衛權益，一審勝訴，部隊則上訴獲發回更審。上尉與部隊的法律戰開打逾6年，尚未分出勝負。

民國109年3月，原任職於雲林部隊的吳姓上尉，遭指控涉足有女陪侍的酒店，辯稱當時因職歷調整，遭時任科長王姓中校利用階級強迫請客續攤，不過，中校及兩名上士直指吳男才是主邀人，部隊因此認定其品德違失屬實，起初對吳男記過兩次，隨後自行註銷，改開評議會決議記大過兩次；因指揮官認為宜再審酌，復議後改處記大過一次。吳男憤而向國防部參謀本部官兵權益保障委員會（權保會）申訴，權保會認為部隊程序有瑕疵，直接撤銷處分並命重為適法處理。

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部隊重新檢討後，改由指揮官直接簽核，回歸最初的「記過兩次」懲罰。然而，這兩支小過卻成了吳男軍旅生涯的致命傷。他調任後的台東後指部隨後召開考評會，將其該年度品德分項及年度考績雙雙更審為「乙上」。對於上尉軍階僅能服役17年的吳男來說，當時已服役14年的他，深知這將嚴重衝擊服役年限，於是堅決向行政法院提起訴訟。

高雄高等行政法院一審時站在保障軍人權益的立場，採取「舉輕以明重」的法理，認定案件被上級撤銷重審且先前有記大過可能，原則上仍必須再次召開評議會，讓當事人有申辯機會。一審因雲林後指部直接簽核而認定程序有重大瑕疵，判決吳男勝訴，撤銷記過及考績處分。但到了最高行政法院，戰局逆轉，認為軍隊管理講求快速有效，指揮官重審後既然決定高舉輕放，僅處以較輕的「記過兩次」，自然不需再開評議會，程序完全合法，判決部隊上訴有理由，將一審判決廢棄並發回更審。這杯續攤花酒，至今仍讓這名上尉在法庭上繼續奮戰。

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