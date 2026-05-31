國北教大女廁爆偷拍！63歲噁男收押禁見

左男為校外人士，家住新北市淡水區，本月28日上午騎機車進入國北教大校園。（記者鄭景議翻攝）

國立台北教育大學有女學生28日在教學大樓4樓女廁內發現針孔偷拍設備，又驚又怒之下通報校方與警方。台北市警局大安分局鎖定63歲左姓男子涉重嫌，29日傍晚帶回偵訊，初步清查至少5人受害，警方訊後依妨害秘密及妨害性隱私等罪嫌移送法辦。檢方訊後聲請羈押，台北地院31日晚間裁定收押禁見。

有女學生28日下午上廁所時，察覺隔間牆角出現異樣，仔細查看發現疑似偷拍設備，隨即通報校方並報警。大安分局臥龍街派出所接獲報案，派員會同校方前往現場勘查，當場在同樓層女廁的兩個隔間內，查獲偽裝成白色電線壓條的針孔攝錄裝置。

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據了解，國北教27日才剛委託外包保全公司完成每月例行反針孔檢測，當時並未發現任何偷拍設備。警方調查，該涉嫌偷拍的裝置外觀可見鏡頭，裝設者放在靠近地面上，鏡頭對準馬桶方向。警方鑑識人員將設備封存採證，持續深入勘驗記憶卡內容。

台北地檢署認定，左姓被告涉犯刑法第315條之1第2款之妨害秘密、刑法第319條之1第1項妨害性隱私等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有反覆實施之虞及滅證事實，故向法院聲請羈押獲准。

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